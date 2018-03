Nő az új lakások eladási ideje

Fél évre nőtt az új építésű lakások átlagos értékesítési ideje Budapesten, ezzel megfordultak az értékesítési mutatók, most vidéken kelnek el gyorsabban a lakóingatlanok.

Budapesten egy év alatt 120 napról 183 napra, a megyei jogú városokban pedig 126-ról 166 napra nőtt egy-egy lakás eladási ideje. A legkisebb volumenű a növekedés a többi város kategóriájában, ahol idén 36 nappal kell több egy-egy tranzakció létrejöttéhez: itt 165 nap alatt kelnek el az új építésű lakások.

A gazdasági napilap cikke ismerteti, hogy három-négy hónappal, de egyre többször már akár fél évvel is módosul egy-egy lakónegyedprojekt ütemezésének eredetileg tervezett határideje. Miközben a fejlesztők a kivitelezőkre várnak, egyre többet kell várni a vevőkre is, az újlakás-piaci időszámítás egyelőre nem terjed tovább a kedvezményes áfa lejáratának 2019. év végi határidejénél. Most már mindenki a meghosszabbításról szóló döntésben bízik.

Ezt jelzi, hogy gyakorlatilag teljes egészében hiányoznak a kínálatból a 2020-ra vagy későbbre ütemezett új lakások. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a lappal közölte, tavaly ilyenkor már javában hirdették a fejlesztők a 2019-es átadású ingatlanokat, vagyis időarányosan már ott kellene lennie a kínálatban több száz, két év múlva használatba vehető lakásra.