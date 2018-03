Utazás: a jó élmények az apró betűs részekben rejlenek

Egyre tudatosabban szervezzük meg utazásunkat. Ugyanakkor, legyen szó akár egy utazási irodán keresztül történő foglalásról vagy egyéni szervezésről, egyik esetben sem nélkülözhető a körültekintő magatartás, hiszen lehet, hogy a végén nemcsak a nyaralás, de a pénzünk is elúszik.

Sokunk már most nemcsak hogy tervezi, hanem be is fizeti a nyaralását utazási irodákban december–január tájékán, hiszen ilyenkor akár 15-20 százalékos kedvezménnyel lehet a nyári időszak útjait lefoglalni, ez a trend pár éve tart – ismertette a legújabb fogyasztási szokásokat egy utazási iroda vezetője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Arra is felhívta a figyelmet, hogy akármi is az úti cél, mindenképpen legyen szempont a szobák kialakítása, családosoknál még az is, hogy megfelelően gyerekbarát legyen a szállás.



Van azonban egy hátulütője az előzetes foglalásoknak, mégpedig, hogy egyes szálláshelyek a foglalás után azonnal levonják a kedvezményesen is akár több százezer forintos költséget, teszik ezt úgy, hogy például betegség esetén nem biztosítanak pénzvisszatérítési lehetőséget. Tehát ilyenkor vagy talál maga helyett az ember valakit, vagy elvész a teljes út – hangzott el a műsorban.

A tavalyi magas utazásszámhoz képest az idei év – az előfoglalások alapján – még jobb évnek ígérkezik az utazási irodák és a biztosítók szempontjából, ugyanis úgy tűnik, a két évvel ezelőtt, a terrorveszély miatt megcsappant utazási kedv ismét visszatért visszatért. Menyhei Tamás, a Magyar Biztosítók Szövetsége utasbiztosítási tagozatának elnökhelyettese szerint mára minden kedvelt úti cél terén normalizálódott a helyzet, de természetesen a biztosítók jelenleg az összes terrorizmussal már érintett desztináció tekintetében ezt a fajta kockázatot beleépítették az alapáraikba.

Kiben bízzunk az utunk megszervezésekor?

Bakó Balázs, aki a Magyar Utazási Irodák Szövetségének képviselőjeként volt a műsor vendége, úgy fogalmazott: mindenképpen érdemes megbízható utazási irodát választani a nyaralás megszervezésével, ezeknek a listáját a fővárosi kormányhivatal honlapján lehet megtalálni, a webcím alatt minden legális, jogszerűen működő utazási vállalkozás megtalálható. Külön kiemelte, hogy lehetőség szerint ne iskolai szervezésben történjen meg az utazás, de természetesen ismert előtte az is, hogy esetleg egy ismerős ajánl egy irodát az utazni szándékozónak.

Ha magunkon segítünk…

Kóródi Dávid, a Budapesti Békéltető Testület hivatalvezetője fontosnak tartotta kihangsúlyozni, amennyiben saját magunk szervezzük meg a nyaralást, fontos a fogyasztói tudatosság. Mint elmondta, ha nem utazásszervezőt választunk, akkor mindenképp érdemes a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapját megnézni, hogy melyek azok az országok, amelyekbe az utazást bizonyos okok miatt a magyar állampolgároknak nem javasolja a magyar állam. Az árak mellett az is fontos, hogy meglegyenek a lemondás feltételei, ugyanis nincs mindig lehetőség igénybe venni a lefoglalt vagy kifizetett szolgáltatást, repülőutat – sorolta a hivatala tudomására jutott esettípusokat Kóródi Dávid, aki szerint mindig szükséges az adott cég általános szerződési feltételinek ismerete, hiszen sok fontos panaszkezelési részlet ott található.



Problémák esetén Bakó Balázs szerint érdemes az utazási irodához fordulni, hiszen náluk megvan a szükséges tapasztalat és háttér ahhoz, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat meg lehessen oldani. Ha ez nincs meg, tehát egyedül utazunk, akkor még utazás előtt, a későbbi problémák elkerülése érdekében az úgynevezett értékelő oldalakon található tapasztalatok átnézését ajánlja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének képviselője. Az árakkal kapcsolatban megjegyezte: húsz nappal az indulás előtt nem emelhetnek már árakat a szállodák, utazásszervezők.

Kiemelte: ha helyben nem lehet megoldani a felmerült problémát, akkor mindenféleképpen ragaszkodjunk jegyzőkönyv készítéséhez, ugyanis annak egy példányával akár itthon is rendezni lehet a felmerült problémát.

Nincs visszatérítés? Kössön biztosítást!

Stornóbiztosítást vagy útlemondási biztosítást is köthetünk foglaláskor, amennyiben nincs lehetőség a befizetett pénz visszatérítésére. Ez nem egy klasszikus biztosítás, hiszen itt a díj fejében a biztosító átvállalja azokat a kötbéreket, amelyeket a lemondás esetén például a szálláshely megállapít. Ezeket a biztosításokat az utazásszervezőkkel egyeztetve állapítják meg a biztosítók, és a Booking.com felületén kötött szállásokra is érvényes lehet.