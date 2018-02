Megmaradhat a dinamikus növekedés a lakossági hitelpiacon

Folytatódhat a gyors növekedés 2018-ban is a lakossági hitelkihelyezéseknél, bár az ütem elmaradhat a tavalyitól - írja számában a Világgazdaság.

A tavalyinál visszafogottabb ütemű, de mindenképpen két számjegyű növekedést várnak a lakossági hitelpiacon a bankok, miután számos tényező segíti a kihelyezések további emelkedését – derül ki a piaci szereplők nyilatkozataiból.

A CIB Bank a személyi kölcsönöknél 2018-ra 20 százalékos volumennövekedést vár a piacon, és ezt meghaladva kíván növekedni. A lakáspiacon a kereslet egyre nagyobb részét hitelből finanszírozzák a vevők. 2017-ben már megkezdődött az új lakások tömeges átadása, és 2018-ban ez tovább folytatódik: 10 százalékos növekedést tartanak reálisnak.

Hasonló irányú várakozásokat fogalmaztak meg a K&H Banknál is, ahol közölték: idén is kétszámjegyű növekedést várnak mind a lakáshitelek, mind pedig a személyi kölcsönök piacán. Az MKB Bank is tovább emelkedő hitelfolyósításokkal számol. 2018-ban és a következő években várakozásaik szerint csökken a növekedés dinamikája, de alapvetően pozitív folyamatokat várnak.

Az Erste Banknál várakozásai szerint is folytatódhat a lakáscélú hitelek piacának növekedése, ha nem is feltétlenül a tavalyi lendülettel, de a havi folyósítás üteme elérheti a válság előtti szintet.

A fogyasztási célú hiteleknél a havi folyósítás már korábban meghaladta ezt, ám a szabad felhasználású jelzáloghitelek piacának pangása miatt a lakossági kölcsönök teljes piacán nem látszik túlfűtöttség – tették hozzá.

Az OTP Bank szerint 2018-ban az újonnan kihelyezett lakáshitelek piaca reálisan 25-30 százalékkal bővülhet, míg az újonnan kihelyezett személyi kölcsönök területén 20 százalék körüli növekedés várható.