Másfélszeresére nőtt a magyar mezőgazdasági termelés

Az elmúlt nyolc esztendőben sikerült a magyar mezőgazdaságot fejlődési, növekedési pályára állítani – jelentette ki a földművelésügyi miniszter kedden a Bács-Kiskun megyei Garán.

Fazekas Sándor a Fidesz-KDNP Szövetségben a magyar mezőgazdaságért nemzeti konzultációs országjáró gazdafórumot megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a magyar gazdaság teljesítménye egyre növekszik, így a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban az elmúlt években mintegy 70 ezer új munkahely jött létre. Kiemelte: a magyar mezőgazdaság komoly válságon van túl, a 2010 után elindult kedvező folyamatoknak köszönhetően mára Európa három leggyorsabban fejlődő mezőgazdasága közé küzdötte fel magát.

Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter (MTI Fotó: Mészáros János)

A teljesítmény egyértelműen a magyar gazdáknak és munkájuknak is köszönhető – tette hozzá. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2010 és 2017 között 34 százalékkal növekedtek a beruházások a mezőgazdaságban. Mint mondta, ez a versenyképesség szempontjából is fontos, hiszen ez biztosítja a felzárkózást Európa élvonalához. Kiemelte, a gazdák fejlesztésekre 2017 első három negyedévében 223 milliárd forintot költöttek, ezen belül mezőgazdasági gépvásárlásra mintegy 115 milliárd forintot fordítottak.

Digitalizáció és precíziós mezőgazdálkodás

Az elmúlt években a gazdák beruházásaik során kellő anyagi háttérre tudtak támaszkodni, így amellett, hogy “megélhetést találtak, a jövőbe is be tudtak fektetni, miközben területeket is vásároltak a Földet a gazdáknak programban” – fogalmazott. A jövő kihívásai között egyrészt a digitalizációt említette és a precíziós mezőgazdálkodásra való áttérést. Hangsúlyozta, pár héten belül elkészül a nemzeti agrárdigitalizációs stratégia annak érdekében, hogy a magyar gazdák is el tudják sajátítani a precíz, gyakran könnyebbséget, megtakarítást vagy éppen magasabb jövedelmet eredményező megoldásokat. Egy újabb kihívásnak nevezte az új uniós, közös agrárpolitikát.

Elmondta, 2010 és 2018 között jelentősen emelkedett a nemzeti forrásokból az agrártámogatásokra fordított összeg, míg 2010-ben ez 52,8 milliárd forint volt, 2017-re már több mint a duplájára, 106,9 milliárd forintra nőtt. Idén pedig várhatóan 108,7 milliárd forintot tesz majd ki. Emellett a közös agrárpolitikából származó összegek is emelkedtek. Fazekas Sándor szerint az európai uniós és a saját támogatások stabilizáló szerepet töltenek be, éppen ezért is fontos, hogy az új, 2020 utáni közös agrárpolitikánál a magyar pozíciót meg tudják őrizni.

Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, Baja és térsége országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: a miniszter kezdeményezésére 2015-ben és 2016-ban is megszervezték a Helyi termék éve programot, amely a térséget is érintette, hiszen a legfontosabb cél, hogy minél több egészséges, kiváló minőségű, lehetőleg helyben megtermelt és feldolgozott élelmiszer kerüljön a magyar családok asztalára. Ennek érdekében 2010 után megkönnyítették a helyi termelővé válást, de leginkább a helyi termelői piacok létrehozását. Kifejtette, míg 2010-ben kevesebb mint 5 ezer regisztrált kistermelő volt, mára számuk eléri a 16 ezret, és eddig 287 új termelői piac nyílt meg.