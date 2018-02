Huszonévesen is lehet milliós fizetése

Huszonévesen egy hónap alatt 1,8 millió forintot keresni Magyarországon? Nem, nem elírásról van szó, hanem a HR-specialista Adecco Csoport rendhagyó gyakornoki programjáról: a 48 országot átfogó CEO for One Month program keretében az iskolából frissen kikerült, fiatal tehetségeket ültetik a vezetői székbe, hogy az ügyvezető igazgató mellett első kézből tapasztalhassák meg a vállalatvezetés feladatait, amire idén is várják a magyar tehetségeket.