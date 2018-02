Népszerűvé vált a KATA az utóbbi években

Február 26-ig kell benyújtaniuk éves adóbevallásukat a kisadózó vállalkozásoknak, azaz a KATA szabályai szerint adózóknak. Az egyszerűsített vállalkozási forma igen népszerűvé vált az utóbbi években Magyarországon. 2017-ben KATA adóalanyiságot választhatták az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a betéti társaságok, illetve a közkereseti társaságok. Utóbbiak abban az esetben, ha kizárólag magánszemélyek a tulajdonosai.

Mellékállású KATÁ-s adózó 25 ezer forintot, főállású 50 vagy 75 ezer forint adót fizethet havonta. Hogy ez miért számít? Ezt Kökényesiné Pintér Ilona adótanácsadó magyarázta el: a különbség az ugyanis az jelenti, hogy ha valaki 50 ezer forintos KATA-t fizet, akkor az nyugdíj és szolgálati idő szempontjából az csak 0,8 évnek számít. Viszont a magasabb, 75 ezres tételnél már egy 1 évnek fog számítani.

Természetesen alanyi áfamentesség is járhat a vállalkozónak, ha évente 8 millió forint alatt van a bevétele.



Lakó Enikő könyvelő ezt az információt azzal egészítette ki, hogy fontos tudni, ha ezt év közben kezdjük a vállalkozást, akkor ezt a bevételi maximumot arányosítani kell mindig az év eleje óta eltelt napokra. Emiatt a kisadózó vállalkozásoknak bevételi nyilvántartást kell vezetniük, ami elmondása alapján lehet akár egy megfelelően precízen vezetett számlatömb is, kiegészítve a bevétel megszerzési időpontjával, így ugyanis az hitelesen nyomon követhető.

Bárki kitöltheti a NAV programjával a megfelelő bevallást

Ugyan könyvelők és adótanácsadók akár el is készítik a bevallást a vállalkozónak, de a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványkitöltő program, az úgynevezett “ÁNYK” segítségével a bevallás bárki által beadható néhány lépést követően. Ehhez az M1 műsorában gyakorlati segítséget is adott egy szakértő.

Persze vannak olyan kivételek, amikor nem elég a sima KATA-s bevallás: ugyanis ha van olyan adóalany, akinek 1 millió forintot meghaladó összértékben számláztunk 2017-ben, akkor ezt fel kell tüntetni egy külön lapon – figyelmeztet Kökényesiné Pintér Ilona. Hozzátette: ha a bevétel éves szinten meghaladta a 12 millió forintot, szintén egy új lap nyílik a programban, és ezt ide kell beírni.

Ám nem csak írni kell, hanem fizetni is: a 12 milliós bevétel feletti résznél 40 százalékos adót kell bevallani, ez az ún. százalékos KATÁ-t. Azt is jó tudni a KATÁ-val kapcsolatban, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója – más vállalkozási formákhoz képest – kiváltja a vállalkozó járulékait, valamint a bevétel után keletkezett közterheket is.