Miért drágább a bio?

Széles körben elterjedt a tévhit, hogy a biozöldségeket és a biogyümölcsöket nem kezelik vegyszerrel, ami egyáltalán nem igaz. Ebben az esetben ugyanis lecsökkenne az amúgy is alacsony termésátlag, s ennek okán az egyébként sem olcsó biozöldséget és biogyümölcsöt csak csillagászati áron lehetne beszerezni.

A bio matricával ellátott sárgarépa kilója nagyjából hatszáz forintnál kezdődik, a szintén bio étkezési paprika kilója pedig 1200 forinttól kapható. Nem véletlen a különbség: a biotermesztők élete valamivel komplikáltabb, mint a hagyományos technológiákat előnyben részesítő társaiké.

Ahhoz, hogy megérthessük, mitől bio a bio, és vajon miért ámulunk el a polcokat böngészve ezeknek a termékeknek az árán, kicsit el kell merülni a zöldség- és gyümölcstermesztés főbb módszereiben.

Az általános zöldség- és gyümölcstermesztésben tulajdonképpen minden olyan növényvédő szer használható, amely nincs betiltva. Az árumennyiség döntő részét ez a termesztés adja – magyarázta a Híradó.hu-nak a Gyümölcsszövetség elnöke, Csizmadia György – habár ezeket többnyire az Európai Unión kívüli országokban, Indiában, Afrikában vagy Marokkóban termesztik –, azonban megfigyelhető egy új tendencia is, az úgynevezett integrált zöldség- és gyümölcstermesztés.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Tulajdonképpen ezt az Európai Uniónak köszönhetjük – hiszen a jelenlegi már a második ciklus, amikor az „egészségvédelmet a zászlóra tűzték” – és rendkívül sok olyan szabályt hoztak, amiket minden termelőnek be kell tartania, ha földalapú támogatást szeretne kapni. Ilyen például az ízeltlábúak védelme, vagy a monokultúra megszüntetése, azaz a vetésváltás.

„Azokat a tudományos módszereket tették kötelezővé, amelyekkel a biológiai sokszínűség fenntartható, fejleszthető” – magyarázta a Gyümölcsszövetség vezetője.

Az integrált gyümölcstermesztés lényege, hogy a lehető legtöbb természetes szert vetik be a kártevők ellen, baciluskészítményeket és műtrágyát használnak, az utóbbit azonban csak korlátozott mennyiségben, amivel nem szennyezik például a talajvizet. Ide tartozik egyébként a hidrokultúrás termesztés is, amikor a növényt nem földben termesztik, hanem „egyfajta infúzióban adják be a tápanyagokat”.

Ezzel szemben a biotermesztés egyik legszigorúbb alapelve, hogy nem lehet műtrágyát használni.

„Hogy a biotermesztésben milyen technológiákat, növényvédelmi eszközöket lehet használni, egészen precízen szabályozzák évről évre” – részletezte Csizmadia György.

A szakember kifejtette: a biotermesztés a tévhitekkel ellentétben nem azt jelenti, hogy a gazdák nem permeteznek, sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta szimbiózisban élnek a természettel.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

„Tudnom kell, hogy mit miért, mikor csinálok, módszerességet kíván ez a fajta termelői attitűd. Jó ismerete kell, hogy legyen a gazdálkodónak arról, hogy a természetben mi mikor és hogyan történik. Egyfajta szimbiózisban kell lennie a gazdának a természettel” – mondta.

Ezek mellett meg kell barátkozni a jóval alacsonyabb termésmennyiséggel és a jóval magasabb árakkal. Továbbá a biotermesztők sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, mint a más technológiát használó társaik.

A szakértő hozzátette, tulajdonképpen bármi tönkreteheti a termést. A levéltetvek ellen például lehet használni narancsolajat, ami a narancs feldolgozása során keletkező héjból és magból készül, de lehet bevethető a káliszappan is növényi olajjal együtt. Almamoly ellen a nőstények feromonjával elárasztják a kertet, így a hím lepkék nem találják meg a nőstényeket, tehát nem tudnak szaporodni.

„Nagyon sok ilyen módszert fejlesztenek folyamatosan, van például olyan vírus, ami a lepkéket betegíti meg, de a növényt és az embert nem. Ezeknek a módszereknek egy bajuk van, kétszer annyiba kerülnek, mint az integrált technológia, és vannak olyan szerek, amelyekkel meg az indiaiak, afrikaiak még olcsóbban tudnak dolgozni” – magyarázta Csizmadia György.

Emellett alacsonyabb a termésátlag is. A szakember elmondta, a biotermesztésben, ha négyzetméterenként összejön 4-5 kilogramm paprika az már szép eredménynek számít, ezzel szemben fóliasátorban talajon 7-9 kilogramm paprikát lehet előállítani, míg hidrokultúrás módszerrel termesztett paprikából négyzetméterenként akár 30 kilogrammot is lehet termelni.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Míg az integrált, hidrokultúrás termesztésű szentesi paprika kilója 900 forintba, a Marokkóból érkező hagyományos módon termesztett paprika 700 forintba, addig a biopaprika kilója 1200 forint körül van – ha egyáltalán kapható.

„Ma már egyébként minden gazdálkodót arra tanítanak, hogy a természettel együtt kell élni és védeni kell a környezetet. Ennek megfelelően csak a módszerek és a szabályok között van különbség Európán belül. Az a fontos, hogy legyen egészséges, ami finom” – tette hozzá Csizmadia György, a Gyümölcsszövetség elnöke.