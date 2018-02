Jó hír a vevőknek, lassul a vidéki lakások áremelkedési üteme

A fővárosi lakásárak robbanása után egyre többen keresnek lakást mind befektetési, mind magáncélra vidéken, mert itt még az árak megfizethetők. A növekvő érdeklődést jelzi, hogy a gazdaságilag jól teljesítő iparvárosokban, egyetemi városokban az áremelkedés üteme még a budapestit is meghaladta. A növekvő kereslet továbbra sem tudja a kínálatot kielégíteni, így idén további, bár a tavalyinál kisebb ütemű emelkedésre lehet számítani.

Az Eurostat adatai szerint Magyarország a 27 vizsgált európai ország között az ötödik helyen állt az inflációval korrigált éves reál lakásár változásában a tavalyi harmadik negyedévben. A növekedést a kedvezményes lakásépítési áfa, a kormányzati támogatások, valamint az olcsó hitelezés fűtötte.

A lakásdrágulás üteme tavaly elérte vagy felülmúlta a budapestit azokon a megyeszékhelyeken, ahol jelentős az ipar, mint Győr, Miskolc, Székesfehérvár, Kecskemét vagy Debrecen – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője. Ezekben a városokban mindenhol nagyobb lakóparki beruházások vannak.

Jelenleg 15-18 ezer lakás építése van folyamatban, de az elemző szerint kérdéses, hogy ez mind megépül-e. A növekvő beszerzési árak és az emelkedő munkaerőköltségek a fejlesztők nyereségét csökkentették, a munkaerőhiány miatt pedig sok a csúszás, így előfordul, hogy a korábban bejelentettnél kevesebb lakás épül meg egy-egy projekt keretében. Tavaly még igen, idén már nem jellemző, hogy már a tervezőasztalról elkelnek az ingatlanok, még a nagy vidéki megyeszékhelyeken is.

A vidéki ingatlanpiac pezsgését jelzi, hogy tavaly ezekben a városokban a használt lakások árai is 15-30 százalékkal emelkedtek. A budapestihez hasonlóan a panelkakások voltak a legnépszerűbbek. Az egyetemi városokban az új építésű ingatlanok felét befektetési céllal vették, ami az albérleti piacra is hatással volt.

Az ingatlan.com elemzése szerint január közepén a legnépszerűbb 50-70 négyzetméteres budapesti lakások átlagos négyzetméterára 673 ezer forint volt. Debrecenben 396 ezer forint, Szegeden 383 ezer forint, Győrben pedig 337 ezer forint volt az átlagár.

A vidéki újlakás-kínálat átlagos négyzetméterára 387 ezer forint/négyzetméter, ami a fővárosi kerületek átlagos árszintjének a fele. A legdrágább városok Sopron, Székesfehérvár és Kecskemét 450 ezer forint körüli négyzetméterárral, ám ettől az árszinttől nem sokkal marad el Győr sem. A vidéki városokban már 220 ezer forinttól kaphatók új építésű lakások, és a legdrágább lakás négyzetméterára sem éri el az egymillió forintot.

Kiszorultak a vevők a fővárosból

Azzal, hogy ilyen durván megdrágultak a budapesti lakások, az Otthontérképen ingatlant keresők harmada úgy dönt, hogy nem fizet ki 45-50 milliót egy budapesti belvárosi lakásért, hanem ugyanennyi pénzért a külső kerületekben, vagy az agglomerációban keres családi házat – mondta Mester Nándor. A lélektani határ az új építésű lakásoknál vidéken 35-40 millió forint. Négyszázezer forintos négyzetméternyi árral számolva, ez az összeg egy több mint 100 négyzetméter területű lakás vásárlásra elegendő, míg a fővárosban, ennyi pénzért 50-55 négyzetméterest tudnánk vásárolni.

Az Otthontérkép vezető elemzője szerint a Velencei-tó is felértékelődött, az árak itt éves szinten 5-7 százalékkal emelkedtek az elmúlt két évben, bár ez még csak fele a balatoni árak éves növekedési ütemének. Még nem tömeges jelenség, de már megjelentek azok a vevők, akik befektetési célra nyaralót keresnek kiadásra. A térség vonzerejét növeli közelsége Budapesthez és Székesfehérvárhoz.

A Duna House elemzése szerint az ingatlant eladni kívánó lakástulajdonosok eddig egyre gyorsuló piacot tapasztalhattak, folyamatosan csökkent az átlagos értékesítési idő. Az árak emelkedésével és a több új építésű lakás piacra kerülésével azonban ez a folyamat jelentősen lassulni fog, így az eladóknak valamivel hosszabb értékesítési folyamattal érdemes számolniuk.

Idén a kínálat növekedésére lehet számítani. A két éve indított projektek idén nagy számban kerülnek piacra, a befektetők igyekeznek kihasználni a kedvezményes áfa lehetőségét még 2019 vége előtt. A kínálat növekedése hosszú távon jót tesz a piacnak és az áremelkedés ütemének lassulásához is vezet – vélte az elemző. A magas bázis miatt idén 4-6 százalékos emelkedésre számít a szakértő a vidéki újlakás-piacon, míg a használt lakásoknál az áremelkedés üteme ennél kisebb lehet.

Mi fűti a lakáspiaci növekedést?

Ötszázalékos áfa: a kedvezményes ötszázalékos áfa 2019-ig végéig marad érvényben, de iparági szereplők a kedvezmények meghosszabbítását szeretnék elérni. A kérdésben kormányzati döntés még nem született. Az építőipar európai szinten is kiemelkedő emelkedése nagy részben ennek is köszönhető.

Elhalasztott kereslet: a 2008-2009-es válság a lakáspiacot is megtépázta. A lakásépítések száma országos szinten a válság előtti 40 ezerről 2013-ban 8 ezerre csökkent. Idén húszezernél több lakás épület.

Csok: a kormányzati támogatás 2015-ös bevezetése óta a háztartások 180 milliárd forintot igényeltek, ennek kétharmadát új lakás építésére vagy vásárlására, egyharmadát pedig használt lakás vásárlására fordították. Az új kibocsátású lakáshitel-volumen mintegy ötöde volt a csokhoz köthető 2017-ben.

Olcsóbb lakáshitelek: a lakáshitelek tovább mérséklődtek tavaly. A jegybank jelentéséből kiderült, hogy az átlagos teljes hiteldíjmutató 2017 közepéig 0,4 százalékponttal 5,1 százalékra esett. Mind a változó, mind a fix kamatozású hitelek esetében érzékelhető volt a csökkenés. A hitelboom ellenére Magyarországon még régiós összevetésben is rendkívül alacsony, mindössze 8 százalékos a lakosság GDP-arányos lakáshitel-állománya, így van még tér emelkedésre.