Nem kedvez a szőlőtermésnek az enyhe tél

Az idei, szokatlanul enyhe tél kedvez a szőlészeti munkáknak, a gazdák folyamatosan tudnak dolgozni a dűlőkben, azonban a szőlőtermésnek nem feltétlenül tesz jót.

Javában zajlanak a szőlészeti munkák a Soproni borvidéken. Csercsics György, a Sop-Vin Kft. üzemvezetője az M1-nek elmondta, folynak a metszési munkálatok, mintegy nyolcvan hektáron. Ezt várhatóan február végére fejezik be. A növénynek az enyhe tél nem feltétlenül kedvez, hiszen amennyiben több napon keresztül 15 fok feletti az időjárás, a szőlő elhagyja mély nyugalmi állapotát és így a későbbi fagyra érzékenyebben reagál – mondta az üzemvezető. Amennyiben valóban megérkeznek a mínuszok a következő hónapokban, akár hatalmas károkat is okozhat az ültetvényekben.

Az időjárás döntően meghatározza azt, hogy milyen évjáratra számíthatunk – mondta Csercsics György. Egyelőre nem túl jók a kilátások, hiszen a tavaly nyár végén szárazság sújtotta a termőföldeket, nem megfelelő hosszúságba értek be a vesszők, ami lehet, hogy hátrányosan érinti majd az idei termést – hangsúlyozta a szakember.

Képünk illusztráció (MTI-fotó: Sóki Tamás)

Ahogy fogalmazott: sokáig alszik még kint a szőlő, addig jó és rossz is történhet vele, azonban bíznak a bőséges csapadékban és abban is, hogy a 2018-as is egy jó évjárat lesz.