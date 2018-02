Újabb kedvező változások jönnek a diákhitelezésben

A kormány döntése értelmében újabb, a diákhiteleseket érintő változások lépnek életbe február 1-jén. Többek között módosul a Diákhitel1 keretében felvehető legmagasabb hitelösszeg, így a szabad felhasználású Diákhitel esetében már akár havi 70 ezer forint is igényelhető. A diákhiteleket az eddigi 40 éves kor helyett 45 éves korig lehet kérni és folyósítani. Az önköltséges képzésben tanuló hallgatók az idegen nyelvű oktatásért fizetendő térítési díjat is kiegyenlíthetik a Diákhitel2-ből.

Az elmúlt negyedévben több jelentős változásról döntött a kormány a diákhitelezés kapcsán: 2017 októberében 0 százalékra csökkent a Diákhitel2 kamata, illetve bejelentették azokat a kedvezményeket, amelyek a második, illetve harmadik gyermeküket vállaló diákhiteles édesanyákat érintik.

Továbbá a tanév második szemeszterétől emelkedik a Diákhitel1 keretében felvehető összeg: már akár havi 70 ezer forintot is kérhetnek a hallgatók, egy összegben tanulmányi félévenként pedig 350 ezer forinthoz juthatnak hozzá. Külföldi részképzés (például Erasmus félévek, AIESEC) esetén, két félévig terjedő időre, a normál Diákhitel1 kétszeresét lehet igényelni, amely egy félévre akár 700 000 forintot, egy teljes tanévre 1 400 000 forintot jelenthet.

Újdonság a jogosultsági idő kiterjesztése is: az eddigi 40. életév helyett 45 éves korig lehet kérni és folyósítani a diákhiteleket. Az élethosszig tartó tanulás jegyében, így a 40 év fölöttieknek is lehetőségük nyílik arra, hogy Diákhitel segítségével finanszírozzák tanulmányaikat. Ezzel egyidejűleg a törlesztés legkésőbbi megkezdésének életkori határa is változik, szintén 40 évről 45 évre nő.

A felsőoktatási intézményeknek fizetendő úgynevezett térítési díjak mostanáig nem tartoztak a képzési költség fogalmába, így a szabályozás nem tette lehetővé ezek Diákhitel2-ből történő finanszírozását. Mivel igény mutatkozott arra, hogy az idegen nyelvű oktatás díjának kiegyenlítéséhez is kaphassanak anyagi segítséget a diákok, ezért a kormány úgy döntött, hogy februártól az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásáért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2 összegéből.

Szintén jelentős segítség lesz a jövőben, hogy a rokkantsági, rehabilitációs ellátásban és járadékban részesülő hitelfelvevők célzott kamattámogatást kapnak, ami azt jelenti, hogy tartozásuk nem növekszik ez idő alatt, az Állam a Diákhitel1-re rakódó kamatot megfizeti helyettük.

További kedvező változás a törlesztőknek, hogy a munkáltatók, foglalkoztatók adó-és járulékmentes juttatásként részben vagy egészben – átvállalhatják a hitelfelvevők rendszeres törlesztési kötelezettségeinek terheit. Ezzel a megoldással a munkáltatók által nyújtható cafetéria juttatások körébe is bevonható a Diákhitel törlesztés. A juttatás az előírt kötelező diákhitel törlesztőrészlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összeg, vagyis 27 600 forint lehet.

Az elektronikus aláírással történő szerződéskötés beváltotta a hozzá fűzött reményeket: egyre több hallgató választja ezt a lehetőséget a Diákhitel igénylése során. Az e-aláírás bevezetése, vagyis 2017. szeptember 6-a óta a beérkező igénylések közel 18 százalékát elektronikus úton adták le. Az e-aláírással történő szerződéskötés feltétele, hogy az igénylés a Neptun felületen keresztül induljon és az igénylőnek legyen ügyfélkapus hozzáférése.