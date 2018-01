A karácsony utáni hónapokban éri csak meg igazán vásárolni

A nagy karácsonyi leárazások után megérkezett az év eleji árzuhanás is. Januárban és februárban is nagy engedményekkel csábítják a vásárlókat pénzköltésre, hiszen hagyományosan ez az év két legkisebb forgalmú hónapja a kiskereskedelemben. Még akkor is, ha a korábbi forgalmi adatokat visszanézve kijelenthető, hogy a gazdaság folyamatos bővülésének hála a januári és februári adatok is évről évre jobbak.