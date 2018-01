Méltatják a magyar chipsadót

Nemzetközi szinten is méltatják és kiemelkedőnek tartják a magyar népegészségügyi termékadó, más néven a chipsadó hatékonyságát – olvasható a Vox amerikai hírportál beszámolójában.

Több európai ország is bevezette már a magyar népegészségügyi termékadót, de a magyar szabályozás az egyik legátfogóbb, legtöbb termékre kiterjedő és eredményesség szempontjából is az egyik legsikeresebb – olvasható a Vox magazin írásában, amelyben az American Journal of Public Health szaklapban frissen megjelent tanulmányból is idéznek.

Magyarország 2011-ben, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával vezette be az adót. Az érintett termékek köre a többi európai országhoz viszonyítva nálunk az egyik legszélesebb. Az előrecsomagolt cukrozott készítmények mellett az üdítők, a gyümölcsíz, az ízesített sör, az alkoholos frissítők, az energiaitalok, a sós snackek, valamint a levesporok, ételízesítők tartoznak az adóköteles termékek alá.

A WHO tavalyi jelentésében is hangsúlyozta a magyar szabályozás pozitív hatásait. Az adóval sújtott termékek ára harmadával nőtt, miközben forgalmuk negyedével csökkent, leginkább az alacsony jövedelmű csoportoknál. A cukros üdítők forgalmának visszaesésével párhuzamosan jelentősen nőtt a víz fogyasztása. A szabályozás hatására a gyártók 40 százaléka változtatott a receptúrán.

Illusztráció (MTI-fotó: Kovács Tamás)

A WHO Magyarország mellett Mexikót említi követendő példaként. Kevésbé ismert, hogy a világon itt az egyik legmagasabb a teljes lakosságon belül a túlsúlyosak aránya, 70 százalék. Minden feldolgozott termékre, amely 100 grammra vetítve 275-nél magasabb kalóriát tartalmaz 8 százalék adót vetettek ki 2014-ben.

Költségvetési és népegészségügyi hatások

Chipsadóból évről évre egyre több bevétele származik az államnak, 2011 és 2017 között összesen 150 milliárd forint. A büdzsén belül a bevételek az Egészségbiztosítási Alapba kerülnek, vagyis a chipsadó felhasználása az egészségügyben marad, és az eredeti célt szolgálja. A kormány idén 30,8 milliárdos bevétellel számol.

Hat év alá csökkent az Európai Unió és Magyarország lakosainak várható élettartama közötti különbség, erről még Rétvári Bence beszélt egy tavalyi konferencián. Ennek magyarázataként a chipsadó mellett a köz- és iskolai étkeztetés átalakítását, az iskolai büfék szabályozását és az egészségfejlesztési irodák hálózatának kiépítését nevezte.

A magyar népegészségügyi termékadó alá eső termékek:

Üdítőitalok és energiaitalok. Előbbiek közé a hozzáadott cukrot tartalmazó és 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget meghaladó termék tartoznak, kivéve a 25 százalék gyümölcs-, illetve zöldséghányadot tartalmazó gyümölcslevek, nektárok. Energiaitalok, ha a termék koffeintartalma meghaladja a 10 milligramm koffein/100 milliliter mennyiséget.

Előrecsomagolt cukrozott készítmények, ha a hozzáadott cukortartalmuk meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget.

Sós snackek, ha sótartalmuk meghaladja az 1gramm só/100 gramm mennyiséget. Nem tartozik a jogszabály alá a kenyér és a legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú pékáruk.

Gyermektápszernek, kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő ételízesítők – ha sótartalmuk meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget.

2015-től az ízesített sörök is adókötelesek, ha a termék cukor-, illetve édesítőszer-tartalma együttesen meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek megfelelő édesítőszer/100 milliliter mennyiséget.

Amerikában nem lesz chipsadó

A lapnak nyilatkozó szakemberek szerint az Egyesült Államokban szinte teljesen biztosan nem vezetik be szövetségi szinten a chipsadót. Az adó a multinacionális cégek ellenállásán elbukna, de még ha be is vezetnék, akkor sem lenne nagyobb keresletcsökkenés.

A kóla, a chips, a hamburger szerves része az amerikai kultúrának, így politikailag sem lenne kifizetődő ezek megadóztatása. Kivételek azonban vannak, helyi szinten. A kaliforniai Berkeley önkormányzata 2015-ben egyszázalékos adót vetett ki az üdítőitalokra, s a fogyasztás ötödével esett. Még féltucatnyi amerikai város próbálkozott hasonló intézkedéssel.