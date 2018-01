Júliustól indul az online számlázás

Július 1-jétől élesben indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze: az online számlázás. A kormány több mint egyéves felkészülési időt biztosít az átállásra, amelyhez az adóhivatal minden segítséget megad. Mától már elérhető a vonatkozó miniszteri rendeletmódosítás tervezete és a számlázó szoftver fejlesztőinek szóló, informatikai részleteket pontosan meghatározó leírások is.

Mától a számlázó programok adatszolgáltatásához szükséges technikai specifikáció, valamint egyéb műszaki leírások is elérhetők a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) rendelettervezetével együtt. Ezek a fejlesztőket segítik, hiszen a számla kiállítójánál az adatszolgáltatást a program automatikusan végzi, az a vállalkozóknak semmilyen pluszmunkát nem jelent. A kormány – a 2017. július 1-jei indulással – a kötelező három hónapos felkészülésnél is jóval hosszabb időt biztosít a vállalkozásoknak és a szoftverfejlesztőknek, hogy az új szabályoknak meg tudjanak felelni – tájékoztatott az NGM.

Július 1-jétől élesben indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze: az online számlázás, amely jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit is, így a számlakiállítói oldalról kiváltja a belföldi összesítő jelentést. Sőt a gazdálkodók a Nemzati Adó- és Vámhivatal (NAV) egy újabb szolgáltatását is igénybe vehetik majd: lekérdezhetik az összes, adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereik számláit is megnézhetik, persze csak azokat, amelyeknél ők voltak a vevők/számlacímzettek.

A kézi számla adatait is továbbítani kell

Közölték, azokról az adóalanyok közötti ügyleteket kísérő számlákról kell július 1-jétől a számlázóprogramoknak online adatot küldeniük az adóhivatalnak, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege legalább 100 ezer forint. A kézi számla adatait is továbbítani kell, amelynek rögzítésére egy webfelület szolgál majd: ha az áfa összege eléri vagy meghaladja a félmillió forintot, legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha félmilliónál kevesebb a számlában szereplő áfa, akkor pedig legkésőbb a kiállítást követő ötödik napon kell rögzítenie ezeket az adatokat az adózónak.

Az online számlázás következtében 2018-ra akár tíz százalék alá is csökkenhet az adóelkerülés mértéke

Hozzátették, az Európai Bizottság tanulmánya szerint feleakkora volt 2015-ben az adóelkerülés hazánkban, mint a régió országaiban. Amíg Magyarországon az adórés 13,7 százalék, addig a régiós átlag 25,5 százalék. Az online számlázás bevezetésével 2018-ra akár tíz százalék alá is csökkenhet hazánkban az adóelkerülés mértéke.

A gazdasági tárca rendelettervezete – amely pontosan meghatározza az adatszolgáltatások menetét, a sikeres és hibás beküldés esetén érkező visszaigazolást, az esetleges hiba elhárítása utáni pótlást, valamint az üzemszünet és üzemzavar esetén alkalmazandó eljárást –, valamint az online adatszolgáltatáshoz szükséges egyéb műszaki leírások az alábbi linkeken érhetők el. Az online számlázással kapcsolatban a NAV honlapján minden fontos információ megtalálható.