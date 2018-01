Olcsóbb lett a hal, köszönhetően a csökkentett áfának, de vannak számítások, amelyek szerint még kevesebbe kerülhet majd.

Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta: a telepítéshez szükséges halakhoz is olcsóbban juthatnak hozzá a tógazdák. Ráadásul a horgásztársadalom jelentős felvevő piacot jelent: minden harmadik hal úgy kerül az asztalra, hogy előzőleg a horgász egyesületek megveszik az állatot, majd az emberek kifogják azokat.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar halfogyasztás még mindig csak töredéke az unió más területeihez képest, ezért nagyon örül az adóváltozásoknak az ágazat. Mint mondta, számos tabletta szedését lehetne elkerülni a halfogyasztás emelkedésével, ugyanis ez a legegészségesebb fehérjeforrás.

Számszerűsítve, ha mondjuk 1000 forint volt egy kiló élő ponty, akkor az áfacsökkentés akár nagyjából 150-200 forintos árcsökkenést is jelenhet. A szóvivő arról is beszámolt, hogy egyeztetettek a szakmabeliekkel és kiderült: senki sem fog emelni az áron, ehhez pedig a nagyobb kereskedelmi láncok is csatlakoztak. Így pedig azok számára is elérhetőbbé válik a hal, akik eddig kevesebbet ettek.

