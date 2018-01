Megállt a tojásárak emelkedése

Tavaly augusztus és december eleje között szinte megduplázódtak a tojásárak, a drágulás nemcsak Magyarországon, de egész Európára jellemző volt. Az emelkedés oka, hogy tojóállományban hiány alakult ki, amit madárinfluenza-járvány és a fipronilszennyezés miatti tömeges kényszervágások okoztak. A kiesett termelést azonban azóta sikerült pótolni, így a karácsonyi időszakban sem drágult 60 forint fölé a tojás fogyasztói ára.

A madárinfluenza-járvány súlyos károkat okozott a baromfiszektornak 2017-ben, a korlátozások, a kényszervágások miatt kár közvetlen kár tízmilliárd forint feletti. Összesen 2,6 millió állatot kellett leölni 2016 november és 2017 nyaráig. A kényszervágások egész európai piacot érintették, ennek hatására jelentősen csökkent a tojóállomány, amelyet nem lehet egyik hétről a másikra pótolni. Ennek hatására tojáshiány alakult ki, amely az árak emelkedéséhez vezetett. Nagyjából két hónappal azután, hogy bejelentették a madárinfluenza-járvány végét, robbant a tojásszennyezési ügy 2017 augusztusában. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján található lista alapján szinte valamennyi uniós államban találtak Hollandiából érkező fipronillal szennyezett terméket. Magyarországon nem volt pánik, a hatóságok néhány szennyezett tételt találtak, amelyet rögtön kivontak a forgalomból. A Nébih szinte a teljes magyarországi tojástermelést levizsgálta, és csak néhány telepet talált érintettnek. A madárinfluenza és a tojásszennyezési botrány az egész európai tojáspiacot befolyásolta, és az emelkedő árak a magyar piacra is begyűrűztek – mondta a Híradó.hunak Molnár Györgyi, a Tojás- és Szabadtartásos Szövetség titkára. A magyar piac egyébként is nagyban függ az importtól, a fogyasztás 25-30 százalékát teszi ki. Magyarország termelői árban, mind fogyasztói árban az európai átlagárak alatt van – tette hozzá. Egészen október végéig a fogyasztói árak a tavalyi árszint körül alakultak, miközben a termelői árak két számjegyű növekedést mutattak – derül ki az Agrárkutatási Intézet adataiból. Ennek magyarázata, hogy 2016 januárjától 5 százalékra csökkent a tojás áfája, így a fogyasztók 2017 ősz végéig nem érzékelték a magyar tojáspiaci szereplők számára kedvező fejleményt, hogy emelkednek a termelői árak. Decemberben stabilizálódtak az árak Arra a kérdésre, hogy hogyan alakulhatnak az árak az idén a Tojásszövetség vezetője nem tudott egyértelmű választ adni, de közölte, hogy az árak december közepére, végére stabilizálódtak. Az előzetes adatok is arra utalnak, hogy a termelőknek kiesett termelést sikerült pótolni, így a karácsonyi időszakban sem drágult 60 forint fölé a tojás fogyasztói ára.

A sajtóban is megjelent százforintos tojásról szóló hírek szerencsére nem valósultak meg. Az árak stabilizálódásához a harmadik országból érkezett szállítmányok is szerepet játszhattak.