Tállai András: Működik a kormány adóstratégiája

Működik a kormány adóstratégiája, vagyis alacsonyabb adóterhek mellett több bevétel érkezik be az államkasszába - erről a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős államtitkára beszélt az M1 csatornán. Tállai András elmondta: tavaly csaknem 600 milliárd forinttal több adóbevétel érkezett az adóhivatalhoz mint egy évvel korábban, miközben több mint 800 milliárd forinttal csökkentek az adóterhek.

A kiscégeknek rövidesen nyilatkozniuk kell múlt évi bevételeikről.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetője az M1-nek azt mondta: működik a kormány adóstratégiája, vagyis alacsonyabb adóterhek mellett az emberek és a vállalkozások jobban teljesítik adózási kötelezettségeiket.

Az ügyfélbarát adóhivatal kifizetődő, hiszen tavaly például, amikor a hivatal bírságolás helyett felhívta a mulasztásokra, a hibákra a figyelmet, az érintettek 50 milliárd forintot fizettek be önkéntesen az államkasszába.

A híradónak nyilatkozó szakértő szerint nagy az esély arra, hogy a tavalyi jó eredményt idén túlszárnyaljuk. Mindenekelőtt azért, mert a gazdasági növekedés a múlt évinél is nagyobb lendületet vehet és több új intézkedést is hozott az adóhatóság. Ez azt jelenti, hogy tovább fehéredik a gazdaság, ez pedig több százmilliárd forinttal is növelheti a költségvetés bevételét.

És ha már adózás, érdemes már januárban nyilatkozni az igénybe vehető adókedvezményekről – erre figyelmeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca azt írta, aki időben kitölti és leadja nyilatkozatát, már a januári fizetésével megkapja az adókedvezményt. Így például a gyerekek után járó engedményt vagy az első házasoknak járó támogatást, de idén már személyi adókedvezmény is jár a laktóz- vagy gluténérzékenyeknek.