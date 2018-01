Nagy károkat okozhat az enyhe tél

Aggodalomra adhat okot a szokásosnál sokkal enyhébb idő a mezőgazdaságban és a gyümölcsösökben. Több növényben ugyanis már megindult a nedvkeringés. Ha ezek után érkezik egy tartós fagy, akkor akár el is fagyhatnak a fák. Ráadásul a kártevők sem pusztultak el eddig, így invázióra lehet számítani – hangzott el az M1 délutáni műsorában.

Bár az őszi vetéseket időben és megfelelően végezték el a gazdák, azonban a termésre nincs jó hatással a jelenlegi tavaszias időjárás – mondta Lackovics Sándor, a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke, aki hozzátette, hogy a kedvezőtlen időjárás akár pluszköltségeket is jelenthet a mezőgazdaság számára.

Sok helyen már virágzik a repce, és azok, akik korábban vetik el, most igen csak hátrányos helyzetben vannak, mert ez az időjárás növényvédelmi szempontból nem kedvez a növénynek – tájékoztatott az elnök.

Egyes gyümölcsfák sincsenek jobb helyzetben, mert az enyhe idő miatt elindult a nedvkeringésük, és félő, hogy egy tartós fagy beálltával akár el is fagyhatnak ezek a fák – tájékoztatott Tóth István, növényvédelmi szakmérnök. Azt is elmondta, a gyümölcsfák tekintetében is pluszköltségekre lehet számítani, ugyanis a kártevők nem tűnnek el a meleg idő miatt, így ezeket még hatékonyabban kell majd irtani.

Az előrejelzések szerint továbbra is marad az enyhe idő, hétvégén egyes helyeken akár 16 Celsius-fok is lehet.