Heteken belül kezdődik hazánk hitelminősítői vizsgálata

Bár még nem tudni, mit lépnek a hitelminősítők Magyarországgal kapcsolatban, a piac már „beárazta” hazánkat. A 2018-as hitelminősítést – februárban – a Standard & Poor’s kezdi.

„A piaci bizalom a hitelminősítők besorolásánál is fontosabb, a piaci szereplők értékelése pedig sokkal kedvezőbb annál, mint amit a hivatalos értékelések mutatnak” – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Fitch Ratings hitelminősítő 2017-es utolsó bejelentésére reagálva.

Kiemelte: az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt az építőipar, a járműgyártás és a gyógyszeripar teljesítménye, a növekedés mellett pedig nem alakult ki eladósodási hullám sem a lakosságnál, sem a vállalkozóknál vagy az államnál. A tárcavezető hangsúlyozta: rendkívül kedvező, hogy az államadósság hét éve csökken, az éves deficit pedig két százalék körüli és – mint a hitelminősítő is kiemelte – a foglalkoztatás is bővül. A jelentős béremelkedések azt jelzik, hogy nemcsak a termelési, hanem a keresleti oldal is támogatja a gazdaság erősödését – emelte ki Varga Mihály.

Varga Mihály közölte: a piac már beárazta Magyarországot

(Fotó: MTI)

A magyar államadós-osztályzatok jövő évi hitelminősítői vizsgálatsorozata februárban kezdődik. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő – Standard & Poor’s, Fitch Ratings , Moody’s Investors Service – összesen hat felülvizsgálatot tervez.

Íme, a 2018-as hitelminősítői menetrend

A Londonban közzétett új menetrendek alapján 2018-ban először a Standard & Poor’s vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat. A cég Magyarország első jövő évi értékelési időpontját február 16-ára tűzte ki, ezután augusztus 17-én veszi napirendre ismét a magyar adósosztályzatokat.

A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: március 9-én, majd augusztus 31-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését.

A Moody’s Investors Service – az általa eddig alkalmazott gyakorlattól eltérően – ezúttal nem három, hanem szintén két időpontot jelölt ki felülvizsgálati menetrendjében: Magyarország először június 1-jén, majd november 23-án kerül sorra.

Ugyanakkor az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzatmódosítási lépéseket jelentsenek be.

Befektetésre ajánlott

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban – a Fitch és a Standard & Poor’s „BBB mínusz”, a Moody’s ugyanennek megfelelő „Baa3” osztályzattal – tartja nyilván Magyarországot.

A Fitch Ratings már 2016 májusában átsorolta a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadósság minősítését. A Standard & Poor’s 2016 szeptemberében, a Moody’s 2016 novemberében emelte vissza ebbe a sávba a magyar besorolást.

A Standard & Poor’s és a Fitch korábbi felminősítései nyomán az intézményi befektetők szempontjából Magyarország már a Moody’s 2016 novemberi hasonló döntése előtt is befektetésre ajánlott szuverén adósnak számított. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e, vagy sem.

A Fitch Ratings és a Standard & Poor’s további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást adott 2017-ben a magyar szuverén adósosztályzatra.

A Moody’s Investors Service továbbra is stabil kilátással tartja nyilván a magyar államadós-besorolást, ám 2017-ben a magyar bankszektorban több pozitív hitelminősítői lépést is bejelentett. A cég októberben az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank, röviddel utána a K&H Bank különböző besorolásait javította, mindenekelőtt az érintett bankok eszközminőségének, tőkehelyzetének és nyereségességének javulásával indokolva e minősítési lépéseket.

A Moody’s 2016 júniusában pozitívra javította a magyar bankrendszer egészére adott kilátását is. E pozitív kilátást néhány hete megerősítette, és ehhez fűzött elemzésében kiemelte, hogy várakozása szerint a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőségráta a teljes hitelportfólió 9 százaléka körüli szintre csökken 2018 végéig a 2016. év végén mért 14,7 százalékról.