Rendkívüli az érdeklődés az idei Európai Mobilitási Hét iránt

Kiemelkedő érdeklődés előzi meg Magyarországon a szeptember 16-tól 22-ig tartó Európai Mobilitási Hetet, amelynek helyi programjait az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 180 millió forinttal támogatja – közölte a tárca energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Kaderják Péter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az ITM a rendezvénysorozat nemzeti koordinátora. A program nemzetközi honlapjára Magyarországról idén 291 település regisztrált. Ennél többen csak Ausztriából és Spanyolországból jelentkeztek.

A támogatási keretből 261 egyedi pályázatnak jut vissza nem térítendő támogatás élmény- és tudásalapú rendezvényekre, környezettudatos szemléletformálásra, versenyek és vetélkedők szervezésére.

Az országos programsorozathoz az ITM is csatlakozik, Fő utcai épületükben Budapesten a jövő hétre ingyenes kerékpárszervízt rendeznek be. A legnagyobb tematikus eseményt ingyenes koncertekkel, családi programokkal és kiállításokkal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tartja jövő szombaton és vasárnap a belvárosban, az Autómentes Hétvége alkalmából a gépjárműforgalom elől lezárt Andrássy úton. A programhoz kapcsolódóan az ITM támogatásával rendezik meg az Emobility Fórumot is, amelynek idén az elektromos közösségi közlekedés a fő témája.

Az államtitkár a rendezvény ismertetésekor hangsúlyozta, hogy az üvegházhatású anyagok kibocsátásáért jelentős mértékben, és egyre nagyobb arányban a közúti közlekedés felel, a kormány ezért elkötelezett a mobilitási hét népszerűsítése iránt. A klímavédelemről nem elég csupán beszélni, ki-ki a mindennapi választásaival tehet is érte – tette hozzá. Kaderják Péter ezzel indokolta, hogy a kormány fontosnak tekinti a klíma- és energiapolitikát, a közlekedés zöldítését, és a közelmúltban többek között döntött a bioösszetevők arányának emeléséről az üzemanyagokban, és a közösségi közlekedés átállításáról elektromos járművekre.

Magyarország idén 18. alkalommal csatlakozott a környezetbarát, fenntartható közlekedést népszerűsítő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége című nemzetközi programhoz, amelynek idei jelmondata: „Sétálj velünk!”. A kezdeményezés 1997-ben Franciaországból indult, és mostanra már majdnem 3 ezer település csatlakozik hozzá évről-évre. A koordinátori feladatokat Magyarországon tavaly óta az ITM látja el. A csatlakozó magyarországi önkormányzatok támogatási kerete az elmúlt 5 év során a négy és félszeresére emelkedett.

A címlapfotó illusztráció.