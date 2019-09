Révész: Jövő májusban elindul a Tisza-tavi nyaralóhajózás

Jövő májusban elindul a nyaralóhajózás a Tisza-tavon, mely számos egyéb fejlesztéssel együtt robbanásszerű fejlődést ígér a térség, valamint a Felső-Tisza vidék számára – jelentette be Kisköre új kikötőjének csütörtöki átadásán az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

Révész Máriusz elmondta, hogy a flotta első tíz hajója már rendelkezésre áll, jelenleg a próbaüzem zajlik. A program jövő májusi „éles” elindítására újabb 10, európai viszonylatban is versenyképes műszaki színvonalat és felszereltséget képviselő vízi jármű beszerzését tervezik.

A Tisza-tavi nyaralóhajózás beindításának feltételeit megteremtő fejlesztés-sorozat teljes költségvetése meghaladja a 4,5 milliárd forintot, melyet teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszíroz a kormány – ismertette.

A kormánybiztos a projekttel párhuzamosan a térségben zajló és tervezett fejlesztésekről szólva megjegyezte: azok összességében „bőven meghaladják a 10 milliárd forintot.” Kiemelte: a Tisza megtisztítására, ezen belül is az évről-évre levonuló kommunális hulladék – zömében PET palack – összegyűjtésére 1,3 milliárd forintot szán a kabinet. Emellett a térség vonzóbbá tételének fontos láncszeme a Tiszafüred-Poroszló kerékpárút-szakasz megépítése, mely várhatóan ugyancsak 2020 tavaszára készül el.

Ezzel teljessé válik a kerékpárút-kör a tározó partján, melytől az elmúlt három év 2,5-szeres bővülésén felül a tóhoz látogató biciklisek számának további jelentős emelkedését várják – mondta.

Tájékoztatása szerint elkészültek a kiskörei hallépcső mellett kialakítandó raftingpálya engedélyes tervei, mint ahogyan az eddig megvalósultakat kiegészítve újabb vízitúra-megállóhelyek is épülnek a tó mentén. A Mahart Zrt. szakmai irányításával megvalósuló nyaralóhajó-program részeként pedig a következő egy évben 12 új kikötő épül a tározó, a Felső-Tisza és a Bodrog mentén – húzta alá.

Szólt arról is, hogy ezen kívül pénteken kezdődik a most átadott új kiskörei kikötő közelében egy nyaralóhajó-báziskikötő építése, melynek leglátványosabb része a hajóbérléshez szükséges, ám emellett vízirendőr-állomáshelyet is magában foglaló turisztikai és fogadóépület-együttes, valamint a hajók téli tárolására szolgáló hangár lesz.

Magyar Csilla (Fidesz-KDNP), Kisköre polgármestere az eseményen úgy fogalmazott: „sokan dolgoznak azért, hogy a Tisza-tó méltó helyre kerüljön a magyar turizmus térképén”. Emlékeztetett: uniós és állami forrásból csaknem 2 milliárd forint fejlesztés valósul meg a településen, ennek első állomása volt az önkormányzati kikötő kialakítása, mely 245 millió forintba került. A következő pedig a helyi strand korszerűsítése lesz, melyet 200 millióból várhatóan még idén elkezdenek.