Kelet-Közép-Európa kormányai is ösztönzik a gyerekvállalást

Kelet-Közép-Európa országaiban is nagy problémát jelent az alacsony születésszám, ezért Horvátország, Észtország, Litvánia és Csehország kormánya is igyekszik különböző eszközökkel ösztönözni a gyerekvállalást. A négy ország képviselői kerekasztal-beszélgetésen mutatták be családtámogatási rendszerüket a családpolitikai konferencia pénteki napján.