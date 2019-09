Több országban is tanulmányozzák a magyar családtámogatási intézkedéseket

A családpolitikai konferencia több, tekintélyes külföldi felszólalója is arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar családtámogatási intézkedéseket más országokban is tanulmányozzák, és egyes elemeit már át is vették. A volt ausztrál miniszterelnök például arról beszélt, hogy azok az országok, ahol a saját lakosságban nem születik elég gyermek, azok kisebbek és gyengébbek lesznek – hangzott el az M1 Híradójában.