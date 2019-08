Harrach Péter: Ezer éve változatlan a magyar állam, a magyar emberek törekvése

A magyar állam ezer éve változatlan, a magyar emberek törekvése, hogy Magyarország a függetlenségét érzékenyen védő európai, magyar és keresztény állam legyen – jelentette ki a KDNP parlamenti frakcióvezetője, alelnöke kedden Szegeden.

Harrach Péter a Tisza-parti hagyományos, a Szeged-Tápé városrészben tizennegyedik alkalommal megrendezett Szent István-napi ünnepségen hangsúlyozta: Magyarország első királyának személyiségében összhangban volt a kor királyi eszményének követelménye, a kemény határozottság és az emberség.

A magyarság keresztény európai államát Szent István elkötelezettségének, céltudatosságának és erejének köszönheti – tette hozzá.

Szilárd alapok

Harrach Péter az alaptörvény első mondatát idézve – mely szerint „büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette”– azt mondta: az „alaptörvény által megtestesített szövetség egy a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között fennálló szövetség”.

Közölte, Szent István Imre herceghez írt intelmei – „a szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz, légy irgalmas minden erőszakot szenvedővel, légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, kik nem férnek a hatalomhoz” – bizonyítják, hogy fiát is olyan uralkodóvá akarta tenni, mint amilyen ő maga volt.

Önálló ország

Kiemelte: Szent István egyénisége és műve – egy igazi, európai és keresztény állam – ma is követendő példa, mint ahogy az állam függetlenségének védelme is. A magyarok első királya ugyanis megvédte Magyarország önállóságát és függetlenségét „kelet és nyugat uraitól”, és ezt az utat járta a magyar nép ezer éven keresztül, akárcsak most is – fogalmazott.

Harrach Péter ünnepi beszéde végén bejelentette, hogy a Fidesz mellett a KDNP is támogatja Szegeden Nemesi Pál független polgármesterjelölt, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöki posztját is betöltő vállalkozó indulását az október 13-ai önkormányzati választáson.