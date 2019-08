Veres András támogatásáról biztosította a lengyel püspöki kart

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke szolidaritásáról és támogatásáról biztosította a lengyel püspöki kart, miután Marek Jedraszewski krakkói érseket több támadás érte az "LMBTQ-ideológiát" bíráló beszéde miatt.

Veres András a lengyel katolikus püspöki konferencia elnökének, Stanislaw Gadeckinek címzett, a testület honlapján közzétett levelében azt írta: „a történelem arra tanít bennünket, hogy a keresztény hit tanítása melletti kiállás sokszor mások indulatát váltja ki. Mégis értetlenül állunk az önöket ért méltatlan támadások előtt, hiszen csupán a katolikus egyház tanítását fejtették ki korunk egyik jelenségével kapcsolatban” – tudatta.

Az MKPK elnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy „akik a saját véleményük elismerését követelik”, azok a „más véleményen lévőktől még a megszólalás jogát is elvitatják. Miután az önöket ért támadások is egészen rendkívüliek, mi is rendkívüli módon szeretnénk (…) kifejezni az önök iránti szolidaritásunkat és testvéri támogatásunkat” – fogalmazott Veres András.

Marek Jedraszewski krakkói érsek a varsói felkelés kirobbanásának 75. évfordulóján, augusztus 1-jén mondott homíliájában beszélt egy „új, újmarxista, lelkünket, szívünket, gondolkodásunkat uralni vágyó”, „szivárványszínű ragályról”. Beszéde után Krakkó érsekét éles támadások érték lengyel baloldaliak és liberálisok részéről, sőt bírálta őt a Tygodnik Powszechny című liberális katolikus hetilap is.

Stanislaw Gadecki poznani püspök, a lengyel katolikus püspöki konferencia elnöke a támadásokra reagálva úgy nyilatkozott: a konkrét személyek tisztelete nem vezethet olyan ideológia elfogadásához, amely „forradalom előidézését” tűzi ki célul „a társadalmi szokások és emberi kapcsolatok terén”, egyúttal „világnézeti totalitarizmussal” vádolja azokat, akik bírálni merészelik ezt az ideológiát.

Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása és Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek, a szlovák katolikus püspöki konferencia elnöke is támogatásáról biztosította a krakkói érseket és a lengyel püspöki kart.