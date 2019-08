Újabb feljelentés érkezett a dunai hajóbaleset ügyében a rendőrségre

Megérkezett az újabb feljelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra (BRFK) a dunai hajóbaleset ügyében – közölte a BRFK hétfőn.

„A nyomozó hatóság a folyamatban lévő büntetőeljárásban – a védői indítványoktól függetlenül is – az eset összes körülményét vizsgálja, amely kiterjed arra is, hogy más bűncselekmény megvalósult-e” – áll a BRFK válaszában.

Újabb vádlott

Az ATV Híradója korábban azt közölte: Gulyás Krisztián ügyvéd, a Hableány elhunyt kapitányának jogi képviselője szerint nemcsak a Viking Sigyn kapitánya hibázott, hanem a baleset idején arra közlekedő másik szállodahajó kapitánya is, ezért őt is feljelentette segítségnyújtás elmulasztása miatt. A kapitány akkor már tudta, hogy ember van a vízben, és azt is, hogy hol. Félre kellett volna állnia, és azonnal meg kellett volna kezdenie a mentést, de ehelyett belegázolt a baleset helyszínébe, ahol már emberek voltak a vízben – vélekedett a jogász.

Három bűncselekmény

A feljelentésben hamis tanúzás és hamis vád is szerepel a Viking Sigyn hajóskapitánya ellen, a sértetti képviselő szerint ugyanis a férfi vallomásában valótlanságokat állított. A jogász szerint az összesített nautikai és műszaki szakértői véleményben vannak mind a három bűncselekményt alátámasztó információk.

A televízió megkereste az ügyben meggyanúsított Viking Sigyn kapitányának védőjét, Tóth M. Gábor ügyvédet is, aki azt közölte: mivel ügyfele az eljárásban gyanúsított, ezért kizárt, hogy hamis tanúzást követhetett volna el. Továbbá az ügyvéd szerint a kapitány a hamis vád bűncselekményét sem valósította meg.

Május 29-én a Hableány sétahajó a Margit híd közelében összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval és elsüllyedt. A Hableányon harminchárom koreai turista, valamint a kéttagú magyar személyzet utazott, közülük csak hét embert sikerült kimenteni.

A szállodahajó kapitányát akkor vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésével gyanúsította meg a rendőrség, a bíróság pedig június 1-jén elrendelte letartóztatását, ám akkor még lehetővé tették, hogy a kapitány 15 millió forint óvadék ellenében nyomkövető eszköz alkalmazásával Budapest területén bűnügyi felügyelet alá kerüljön, így a férfi akkor nem került letartóztatásba.

A Kúria azonban az ügyészség indítványára július 29-én kimondta, hogy törvénysértő volt az óvadék engedélyezése, majd szintén az ügyészség indítványára a Budai Kerületi Bíróság július 31-én elrendelte a gyanúsított ismételt letartóztatását. Az ügyészség indítványában többek között arra is hivatkozott, hogy immár segítségnyújtás elmulasztásával is gyanúsítják a kapitányt.