Kilencvennyolc éves korában elhunyt Tabányi Mihály harmonikaművész és dzsesszzenész, Budapest díszpolgára - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.

Tarlós István főpolgármester közleményében kiemelte: a nemzetközi hírnévvel rendelkező tangóharmonika-művész az elmúlt évtizedekben kiemelkedő szerepet játszott a magyar zenei életben. A magyar kultúra terjesztéséért, Magyarország és Budapest hírnevének öregbítését szolgáló, egyedülálló művészi színvonalú munkásságának elismeréseként kapta meg 2007-ben a Budapest díszpolgára címet.

Tabányi Mihályt a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

A harmincas évek legnagyobb harmonikásától tanult

Tabányi Mihály 1921. február 1-jén született Pilisen. Hegedülni, zongorázni tanult, majd hét évig járt a harmincas évek legnagyobb harmonikása, a magyar származású Louis Bobula óráira. Közben kántorként, templomi orgonistaként is működött. Felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol nagybőgőzni és orgonálni tanult.

1940-ben megnyerte az országos harmonikaversenyt, majd megalakította saját együttesét, és ezzel eldőlt pályája is: harmonikás lett. 1949-től hét éven keresztül az Emke Kávéházban muzsikált zenekarával. 1950-ben elnyerte az ország legnépszerűbb dzsesszmuzsikusa címet.

Jó érzékkel válogatta meg zenészeit

Az ötvenes évek elején a nyilvánosan is engedélyezett dzsesszelőadók közé tartozott, aki mindig jó érzékkel válogatta meg zenészeit. Együttesével tánczene címszó alatt 1954 decemberében a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült el a Vidám hétvége Pesten, majd 1956-ban már az In The Mood is lemezre kerülhetett. Egy újabb esztendő elteltével pedig megszületett a Boogie a harmonikán című lemez, amely az első magyar west coast stílusú felvétel volt.

Kísérte Karády Katalint, Honthy Hannát és Sárdy Jánost, majd Vámosi Jánost és Záray Mártát is.

Hacsaturján személyesen gratulált neki

A Szovjetunióban 52 ezer kilométeres koncertkörutat tett együttesével (Hacsaturjánnak eljátszotta Jerevánban a Kardtáncot dupla tempóban – a szerző felment a színpadra és átölelte). Nyugatra is rendszeresen járt, Amerikába is eljutott, 1976-ban, az Egyesült Államok fennállásának 200. évfordulóján a Kennedy Centerben lépett fel, később George Bush elnök jelenlétében is játszott. Itthon felkérték, hogy vállalja el a főiskola harmonika tanszakának vezetését, de az ajánlatot nem fogadta el.

Számos magántanítványa volt, és a koncertezéssel sem hagyott fel. Versenyművet írt harmonikára és szimfonikus zenekarra. 2000-ben EMeRTon Életműdíjat, 2006-ban Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott, 2002-ben Pilis, 2007-ben Budapest díszpolgárává választották. Művészetét, valamint több mint 70 saját szerzeményét hangfelvételek és kották őrzik. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét.