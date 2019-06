Több megyében is településeket öntött el a víz

Ismét vihar csapott le az ország több pontján, Baranya és Heves megyében okozta a legtöbb gondot. Hirtelen annyi csapadék hullott le, hogy a csatornák nem tudták elnyelni, az udvarokba, pincékbe és a házakba is betört a víz. A teherautók is tengelyig gázoltak benne, az embereknek pedig térdig ért az utcán a víz – hangzott el az M1 Híradójában.

A Baranya megyei Kátoly is víz alá került, ott olyan vastag sárréteg borít mindent, hogy csak gumicsizmában lehet közlekedni, több családot is ki kellett telepíteni otthonából.

Az M1 helyszíni tudósítója elmondta, hogy a lehullott csapadék hidakat, betonutakat is megrongált, de fákat is kicsavart és a házakat sem kímélte meg: három ház lakhatatlanná vált.

A településlakói most is azon dolgoznak, hogy a csaknem egyméter magas sarat eltakarítsák az udvaraikból, és a szivattyúk is folyamatosan mennek. Az önkormányzat az érintett családokat a helyi általános iskolában szállásolta el, egy család pedig rokonoknál húzta meg magát. – tette hozzá.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is komoly gondokat okoz a vihar. A tűzoltókat kidőlt fákhoz, elöntött pincékhez, szivattyúzáshoz hívták a legtöbbször. A Borsodbótára bevezető úton mintegy 20-30 centiméteres vízoszlop áll, így az M1 stábja nem tudott bejutni a településre. a helyiek elmondták, hogy mintegy 20 kilométeres kerülővel lehet azt csak megközelíteni.

A közeli Upponyon is hasonló gondok vannak. A község polgármesterét telefonon érte el az M1 tudósítója, és megtudta tőle, hogy egy-másfél óra alatt mintegy 100 milliméternyi csapadék hullott le. Ez úgy megduzzasztotta a település határában lévő kisebb patakot, hogy az kilépett a medréből., és elöntötte az utat, és több házba is betört – hangzott el a tudósításban.

A címlapfotó illusztráció.