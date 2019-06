Berobbant a jubileumi Open Road Fest

Repülőrajtot vett a szerdán húszéves Harley-Davidson Open Road Fest. Az alsóörsi kempinget több ezer hazai és külföldi motoros lakta be, a színpadon pedig igazi ikonok váltották egymást.

Negyvenedik születésnapját ünnepelte az Open Road Fest első nagyszínpados fellépője, a Karthago, az együttes a legnagyobb kedvencek mellett új albuma dalaival kedveskedett a közönségnek – olvasható az Open Road Fest közleményében.

A szülinaposok sorát a Tankcsapda folytatta. A debreceni nagyágyúk a pódiumról köszöntötték fel a rendezvényt, amit Dobai Attila fesztiváligazgató Harley-jával felgurulva köszönt meg. Arra azonban senki sem számított, hogy a vasparipát ott mindenki szeme láttára kötik el.

Résztvevők a Harley-Davidson Open Road Festen (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Sidi szó szerint vette ugyanis a nyereményjáték jelmondatát, vagyis, hogy mindegy mivel érkezel, lehet, hogy egy Harley-val távozol, így a motorra pattanva hagyta el a színpadot. Természetesen a járgány azóta visszakerült a gazdájához, a nyereményjáték azonban még tart, és a rendezvény végére valaki tényleg egy új motorral lesz gazdagabb.

A hagyományokhoz híven idén is reflektorfénybe került a legfiatalabb generáció: a Kids Racen ismét több mint harminc induló állt a rajtvonalhoz, a leggyorsabb futam győztese pedig kevesebb, mint öt másodperc alatt tette meg a távot.

Pénteken és szombaton is egész nap izgalmas programokra lehet számítani, minden nap nyitva lesz a Harley-Davidson-múzeum, de igazi gépcsodákat, a legkülönlegesebb épített motorokat is meg lehet csodálni. Színpadra lép a Zorall, az Edda Művek, az Ivan and the Parazol Karácsony Jamesszel kiegészülve, az Anna and the Barbies és az AWS, a szombatot pedig a svéd Europe és tűzijáték zárja majd.