Szijjártó: A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek

A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.

Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség – közölte.

Budapest, 2019. május 31.

Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter (b3) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j2) megtekinti a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó mentési munkálatait a Margit hídnál 2019. május 31-én. A Hableány turistahajó és a Viking Sigyn szállodahajó május 29-én éjszaka ütközött össze a Margit híd közelében, majd a turistahajó felborult és elsüllyedt fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel. A balesetben heten meghaltak, hét embert kimentettek, 21-en eltűntek.

Kifejtette: köszönet illeti a mentési és kutatási munkálatokban résztvevőket, és azokat a civileket, hajósokat, akik segítettek a baleset után a mentésben. Közölte: elhúzódó kutatásra kell számítani, a Dunának a balesettől délre eső teljes szakaszán zajlanak felderítési munkálatok. Együttműködnek a szerb hatóságokkal is, mert nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is számítani kell az elkövetkező napokban – tette hozzá.

A külügyminiszter elmondta: a roncsfeltáró munkálatok szervezése tekintetében Pintér Sándor belügyminiszter a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost jelölte ki a műveletek irányítására. Közölte: a pénteken megérkező koreai speciális egységekkel is együttműködnek, az osztrák speciális búváregység pedig már a helyszínen van. A koreai csoport és eszközeik bejuttatását könnyített és gyors eljárásban hajtják végre – tette hozzá. Megjegyezte: több cég, így a lengyel légitársaság és a budapesti repülőtér is felajánlotta segítségét. Elmondta: folyamatosan kapcsolatban állnak a koreai nagykövetséggel, ahogyan a két ország konzuli szolgálata is együttműködik.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a baleset körülményeinek tisztázására nyomozást rendeltek el, és a bizonyítékok alapján felmerült a gyanú a szállodahajó kapitánya ellen, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A gyanúsítás ellen a kapitány panasszal élt, de az őrizetbe vétel ellen nem – fűzte hozzá. A tárcavezető felidézte: a magyarok tudják, mit éreznek most a koreaiak, hiszen két és fél évvel ezelőtt történt a veronai buszbaleset, amely súlyos traumát okozott a magyaroknak.

A külügyminiszter a magyarok nevében kifejezte részvétét és együttérzését a koreai nemzetnek, különösen az áldozatok családtagjainak, továbbá gyors felépülést kívánt a túlélőknek. Emellett együttérzésről biztosította az eltűntként nyilvántartott magyarok családját is.

Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették – mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak. Hangsúlyozta: magyar kollégájával korábban meglátogatta a baleset helyszínét, és biztos benne, hogy mindent megtesznek az eltűntek megtalálásáért és a roncs kiemeléséért. A dél-koreai külügyminiszter részvétét fejezte ki a koreai és a magyar áldozatok hozzátartozóinak.