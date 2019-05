Bírságokról és kifogásoló bejelentésekről döntött a médiatanács

Szerződéses vállalások megsértése miatt bírságokat szabott ki, valamint több rádiós, illetve televíziós műsorszámot kifogásoló bejelentéssel kapcsolatban is döntést hozott e heti ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – közölte az NMHH.

Közleményük szerint a körzeti, kereskedelmi jelleggel működő Gong FM szolgáltatójára ötvenezer forint bírságot szabott ki a médiatanács egy februári vizsgált adáshét alapján, mert a szerződéses vállalással ellentétben kevesebb szöveget, magyar zenét, hírt, helyi közéleti, helyi mindennapi élettel foglalkozó és közszolgálati műsort sugároztak és nem adtak közre nemzetiségi műsort.

Egy márciusi adáshét vizsgálata alapján negyvenezer forint bírságot szabott ki a grémium a Rádió 1 hálózat szolgáltatójára, mert több zenét, kevesebb szöveget, magyar zenét, közszolgálati és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort adtak le, mint ami a hatósági szerződésükben szerepel.

Kiemelték: „a tanács a bírságok kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét – köztük a szolgáltató által korábban elkövetett azonos tárgyú jogsértéseket – is figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmény adott formáját, mértékét”.

A testület döntött arról is, hogy nem indítanak eljárást annak a beadványnak a nyomán, amely az ATV Start című, április 25-ei műsorszámát kifogásolta. A bejelentő magánszemély szerint a műsorban egy meghívott vendég egy politikai párt támogatottságáról gyűlöletkeltő, illetve kirekesztő módon beszélt. A Médiatanács döntésében – az Alkotmánybíróság vonatkozó jogi álláspontja alapján – azt állapította meg: „egy adott politikai oldallal, nézettel való szimpatizálás nem minősül olyan csoportképző tulajdonságnak, amely az ahhoz tartozó személyeket jogi értelemben a szabályozás által védett társadalmi közösséggé avatná, ezért ilyen típusú jogi védelemre nincs lehetőség”. A médiatanács kimondta ugyanakkor, hogy az elhangzottakat nem tartja elfogadhatónak a közbeszédben, „a durva és dehonesztáló kifejezések használata nem méltó a nyilvánossághoz egy demokráciában”.

Egy magánszemély egy bejelentésben a Rádió 1 május 7-én sugárzott Balázsék című műsorában elhangzottak szerinte kirekesztő, illetve gyűlöletkeltő jellegét kifogásolta. A műsorban a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásával kapcsolatban az egyik műsorvezető papi pedofíliára utalt. A médiatanács megállapította: bár a humorosnak szánt kijelentés az érintettek és a hívők számára érzékenységüket sértő vélemény lehetett, nem vet fel gyűlöletkeltést vagy kirekesztést, a két másik műsorvezető pedig ellenpontozta is a kifogásolt megnyilvánulást. Álláspontjuk szerint a műsorrészlet a vallással, annak tanaival, a hívekkel szemben nem fogalmazott meg kritikát, és erőszakra sem buzdított a papsággal szemben, illetve kirekesztésük mellett sem érvelt, ezért a Médiatanács nem indított eljárást.

A médiatanács megvizsgálta az M4 csatornán május 4-én sugárzott Hírek egy percben című műsorszám miatt egy országgyűlési képviselőtől érkezett, a Fidesz választási videója miatt tett bejelentést is, és megállapította: a kifogásolt hírszegmens – a panasszal ellentétben – nem értelmezhető politikai reklámként, ezért nem indokolt eljárást indítani az ügyben. Az eset értékelésekor említést érdemel az is, hogy a műsor későbbi adásaiban az LMP legfrissebb kampányvideójáról is beszámoltak hasonló módon, illetve az MSZP-Párbeszéd és a DK választási programjáról is tájékoztatást nyújtottak, e híregységekben szintén megjelentek részletek a kapcsolódó kampányvideókból – írta az NMHH.

A címlapfotó illusztráció.