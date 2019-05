Indul a hetedik MOL Nagyon Balaton

A Punnany Massif kompkoncertjével hetedszer indul el ma este a színvonalas produkciók védjegyeként ismertté vált MOL Nagyon Balaton, a régió negyven eseményét átfogó programsorozat.

Új és patinás fesztiválok, kulturális programok, különleges gasztro-események, számtalan hazai- és világsztár várja a vendégeket májustól novemberig a Balaton partján. A tavalyi rekord után idén 1,2 milliónál is több turistát várnak a MOL Nagyon Balaton eseményeire. Május utolsó hétvégéjén megjelent az ingyenes Balaton Magazin, a megújult Best of Summer kiadványok és a “100 jó hely a Balatonon” című kalauz is – olvasható a MOL Nagyon Balaton közleményében.

A MOL Nagyon Balaton hét év alatt a színvonalas balatoni események védjegyeként vált ismertté – legyen szó fesztiválról, kulturális eseményről vagy éppen gasztronómiáról. Az idén már negyvennél is több balatoni esemény között olyan rangos programok is szerepelnek, mint a Paloznaki Jazzpiknik, a Balaton Sound, a STRAND Fesztivál, a Művészetek Völgye, vagy éppen a Veszprémi Utcazene Fesztivál, de nagy várakozás előzi meg a kétnapossá bővülő, szeptemberre költöző Balaton Pikniket a balatonboglári Gömbkilátónál.

Az elmúlt években soha nem látott fejlődésen ment keresztül a balatoni térség. Megújuló, családbarát strandok, élményparkok, folyamatosan bővülő gasztronómiai kínálat, fejlődő szálláshelyek, izgalmas és színes programok, kulturális és zenei fesztiválok biztosítják a kikapcsolódást és a feltöltődést minden generáció számára a lassan négy évszakossá váló Balatonon.

Ezt a fejlődést támogatja a MOL Nagyon Balaton programsorozata is, amelynek szervezőivel együttműködik a BAHART, a Balatoni Kör és a Magyar Turisztikai Ügynökség is, hogy minél több élményt biztosíthasson a térségben élők, és az idelátogatók számára – nyilatkozta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

A MOL Nagyon Balaton programsorozat arra biztatja az embereket, hogy mozduljanak ki és járják be a Balaton környékét.

Örömmel vettük a nevünkre a sokszínű rendezvényeket magába foglaló projektet és mindenkit arra biztatunk, hogy akár kutyával is nyugodtan induljon útnak: két benzinkutunk mellett is van kutyafuttató (Velence és Balatonlelle), és néhány éve már a légkondicionált, tiszta shopjainkban is szeretettel látjuk a családok négylábú kedvenceit – mondta Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.