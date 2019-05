Potápi: Ma is időszerű a magyar szabadság gondolata

A magyar szabadság, az erős Európa és a kereszténység védelmének gondolata ma is úgy időszerű, mint volt évszázadokkal ezelőtt – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség közgyűlésén csütörtökön Budapesten.

Számunkra, magyarok számára, ma is szabadságunk, kereszténységünk, erős Európánk megóvása a legfőbb célunk – fogalmazott az államtitkár utalva a szervezet névadójára.

Rámutatott: a Rákóczi Szövetség 30 évvel ezelőtt, a rendszerváltáskor, a nehéz és reményteli időkben, amikor az anyaország és az elszakadt területek közötti kötelékek nem voltak ilyen szorosak, akkor is határozottan kiállt honfitársaink mellett, civil szervezetként ott segített, ahol tudott, a programjain nevelkedett fel nemzedékek sora. Azóta nagyot fordult a világ, és mára a nemzetpolitika kiemelt területévé vált a kormányzatnak – hangsúlyozta Potápi Árpád János.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Északi Színház Harag György Társulata épülő új stúdiószínházának alapkőletételi ünnepségén a partiumi Szatmárnémetiben (Satu Mare) 2019. május 17-én.

(Fotó: MTI/Balázs Attila)

Felidézte, hogy nagy utat jártak be az elmúlt harminc évben: 2010-14-ben megalkották a magyar nemzetpolitika keretrendszerét, amelyben azóta is dolgoznak. Az Országgyűlés 2010-ben elfogadta a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, amelynek köszönhetően már több mint egymillió külhoni magyar vált újra közjogi értelemben is a nemzet részévé. 2012 novemberétől a választójogi törvény módosításával, a magyar állampolgársággal rendelkező külhoni magyarok is részt vehetnek a magyarországi választásokon. Így 2014-től nemcsak egy Országgyűlés, hanem egy „nemzetgyűlés” hozza meg a törvényeket – fogalmazott.

Az új alaptörvény és a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény deklarálta a magyar nemzet összetartozását és Magyarország felelősségviselését a külhoni magyarság iránt – fejtette ki. Az elmúlt kilenc évben az ugrásszerűen megnövekedett támogatási források felhasználását a közösen megfogalmazott célok mentén végezték el – jelezte.

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy ilyen sikerágazattá tudott válni ez a terület, olyan partnerek kellettek mint a Rákóczi Szövetség, amely 1989 óta szintén nagy fejlődésen ment keresztül, szemük előtt vált nagykorúvá. Mostanra elmondható, hogy központi és Kárpát-medence szerte működő szervezeteik révén minden külhoni magyar közösséghez eljutnak.

Potápi Árpád János külön kitért a Beiratkozási programra, amellyel hozzájárulnak a magyar tannyelvű intézményben tanuló diákok számának fenntartásához és növekedéséhez, a Diákutaztatási Programra, valamint Diaszpóraprogramra, amelynek keretében a szomszédos államokban, illetve a diaszpórában élő fiatalok egyszerre ismerhetik meg anyaországuk és a Kárpát-medence természeti és kulturális kincseit és egymást. Megköszönte a Minority SafePack (európai polgári kezdeményezés)felkarolását. Mint mondta, az egymillió aláírás elérése nem lett volna lehetséges a szövetség munkája nélkül.

Az államtitkár gratulációját és köszönetét fejezte ki Halzl Józsefnek, a szervezet tiszteletbeli elnökének és Csáky Csongor jelenlegi elnöknek. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az újabb, május 7-én az Európai Bizottság által jóváhagyott, a nemzetiségek régióihoz kapcsolódó polgári kezdeményezésükről szólt, és kiemelte: ennek célja, hogy a kohéziós politika ne eredményezhesse a regionális integritás megszüntetését. Székelyföld fejlődjön, gazdagodjon, de az arculata maradjon meg székelynek – összegezte és jelezte: szintén egy év áll rendelkezésre az egymillió aláírás összegyűjtésére.