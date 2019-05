Elszórtan még várhatók zivatarok

Északkeleten, keleten jobbára erősen felhős időre számíthatunk, míg másutt szakadozott, gomolyos jellegű felhőzet várható. Éjjel ezeken a tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, majd pénteken a Dunántúl nyugati felén kissé felhős, napos idő ígérkezik.

Keletebbre közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de némi napsütés ott is lehet. Elsősorban a középső és keleti országrészben fordulhat elő csapadék, nagyobb számban ezen belül is keleten, ahol elszórtan zivatar is kialakulhat.

Fokozatosan csillapodik a légmozgás, pénteken jellemzően már csak élénk lökések kísérik az északnyugati szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 17 és 22 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb.

A címlapfotó illusztráció.