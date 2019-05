Budapesti gimnazisták rangos nemzetközi díjakat nyertek Dublinban

Két díjat is kiérdemelt a hétvégén Dublinban megrendezett nemzetközi ifjúsági programozóversenyen a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat. Boér Bence, Tóth Ambrus és Szigeti Péter, akik a UPC Future Makers magyarországi pályázatának győzteseiként utaztak ki a The Coolest Projects versenyre, több ezer résztvevő és nemzetközi szakmai zsűri előtt mutatták be fejlesztésüket az ír fővárosban.