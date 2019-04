Tízből hét autós lépi át a sebességhatárt

Lakott területen belül az autósok 57 százaléka tartja be a sebességhatárt, 90 km/h-s korlátozásnál már csak a 49 százalékuk, az autópályán viszont más a helyzet: sokan még a 120 km/h-t sem érik el – derül ki a K&H biztos jövő kutatásából. Az átlagsebességmérés bevezetését az autósok 56 százaléka jó ötletnek tartja, 46 százalékuk azonban nem kér belőle.

Elkeserítő lett a múlt évi baleseti statisztika: a hivatalos rendőrségi adatok szerint 16 916 személyi sérüléses baleset történt, ez 2,5 százalékos növekedésnek felel meg éves összevetésben és 2010 óta a legmagasabb érték. A közúti balesetekben 2018-ban 633-an vesztették életüket. A balesetek 31 százalékát a gyorshajtás okozta a hivatalos adatok szerint. A K&H biztos jövő kutatása azt mérte fel ezzel kapcsolatban, hogy az autósok mekkora arányban tartják be a közlekedési szabályokat.

50 km/h, 90 km/h és az autópálya

A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek 79 százaléka szerint a magyar autósok a sebességhatárra, illetve 84 százalék szerint a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó előírásokat nem tartják be. 67 százalék ismerte be, hogy a sebességhatárt ő maga sem mindig tartja be, ebből 12 százalék szerint ez gyakran előfordul vele. 57 százaléka a megkérdezetteknek saját bevallása szerint lakott területen belül betartja az 50 km/h-s sebességhatárt. A magasabb jövedelműeknek azonban csak a 47 százalékára igaz ez. Az autósok 40 százaléka 51-60 km/h-s sebességgel közlekedik lakott területen, 3 százalékuk pedig 60 km/h-nál is gyorsabban megy.

Más a helyzet, ha 90 km/h a sebességkorlátozás, ezt a szintet a megkérdezett autósok 49 százaléka tartja csak be, 7 százalékuk azonban ezeken a helyeken is több mint 100 km/h-s sebességet mondott. Megint más eredmények születtek az autópályák esetében: nagyon sokan, az autósok 38 százaléka 120 km/h-s sebességgel vagy még annál is kevesebbel megy, pedig a sebességhatár a sztrádák legnagyobb részén 130 km/h. A K&H felmérése szerint a nők óvatosabbak: 48 százalékuk vezet a megengedettnél jelentősen lassabban, míg a férfiak esetében ez csak 30 százalékukkal fordul elő. A sofőrök 5 százaléka viszont 141 km/h-nál is gyorsabban megy, ha a sztrádán vezet.

Sokan szeretnék, sokan nem

A kutatás szerint az autósok 18 százaléka használt már valamilyen eszközt a sebességmérések előrejelzésére, leginkább okostelefonos alkalmazást. Jellemzően a férfiak alkalmazzák ezeket a módszereket, az okostelefon-alkalmazást 23 százalékuk hívta már segítségül, míg a nőknek csak 11 százaléka.

A felmérés megnézte azt is, hogy a gyorshajtás elleni hatékony fegyverként ismert, átlagsebesség-mérésről mi a véleménye az autósoknak. Ebből a szempontból megosztott az autósok véleménye: 56 százalékuk jó ötletnek tartja, 44 százalékuk szerint azonban nincs erre szükség.

A biztos jövő felmérésről

A K&H és a Free Association a biztos jövő felmérés keretében a magyarok biztonságérzettel és jövőképpel kapcsolatos várakozásait vizsgálja. A kutatásban a biztonságérzetet leginkább befolyásoló tényezőket és annak várt változásait vizsgálják: jelenlegi, rövid és hosszú távú anyagi biztonság; közbiztonság, ingatlanokkal kapcsolatos félelmek, természeti csapások, közlekedésbiztonság, járművek biztonsága és utazás. A kutatásban 500 fő vett részt. Az adatfelvétel 2018. november 16. és 27. között zajlott.