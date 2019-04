Szili: Sorsdöntő lesz a májusi EP-választás

A közelgő európai parlamenti választás a migráció támogatóinak és ellenzőinek küzdelme, valamint annak megmérettetése lesz, hogy az európai egyesült államok vagy a nemzetek Európájának támogatói kerülnek-e többségbe – jelentette ki Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott Pozsonyban, miután az európai parlamenti választásokról egyeztetett a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezető politikusaival szerdán.

A miniszterelnöki megbízott az MKP politikusaival folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: sorsdöntő lesz a májusi európai parlamenti választás, mert több az Európai Unió (EU) jövőjét érintő kulcsfontosságú kérdésről is döntés születik. Kifejtette: ilyen kérdés, hogy az EU képes lesz-e újradefiniálni magát a globális világban, valamint az is, hogy lesz-e ereje arra, hogy ne csak a nagy többségükben illegálisan a kontinensre kerülő bevándorlókkal foglalkozzon, hanem a több, mint ötven milliós csoportot alkotó őshonos kisebbségek problémáival is.

Szili Katalin leszögezte: a magyarság számára rendkívül fontos, hogy képviselői tovább tudják vinni azokat az őshonos kisebbségeket érintő témákat, amelyeket sikerült az elmúlt években az EP asztalára tenni. A miniszterelnöki megbízott a májusi voksoláson való részvételre buzdítva leszögezte: lehetővé kell tenni, hogy a Kárpát-medencéből minél több magyar képviselő jusson az EP-be, s ezért azoknak a magyar választóknak kell tenniük, akik fontosnak tartják saját biztonságuk illetve Európa keresztény gyökereinek megőrzését és a nemzeti témák napirenden tartását.

Menyhárt József, az MKP elnöke ugyancsak az EP választások eredményeinek várható következményeit hangsúlyozta, rámutatva: az EU-nak orvosolnia kell az őshonos kisebbségekkel szembeni súlyos adósságát, annál is inkább, mert ez az unió lakosságának több, mint tíz százalékát érinti.

„Bár a kulturális identitás nagyon meghatározó mind az egyén, mind a közösségek életében, ez az EU politikáiban és jogszabályaiban ez nem köszön vissza” – mondta a felvidéki magyar párt elnöke, példaként hozva a Minority Safepack kisebbségvédelmi kezdeményezést, amelyet az Európai Bizottság 2013-ban először elutasított, majd a luxemburgi uniós törvényszék döntése után kénytelen volt mégis bejegyezni.

Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője és képviselőjelöltje a téma kapcsán leszögezte: a magyarok nem 2004-ben léptek be Európába, hanem ezer évvel ezelőtt, de látni kell, hogy a mostani Európában problémák is vannak, s eurorealistaként a felvidéki magyar párt ezeknek a problémáknak a megoldását nem pedig szőnyegalásöprését tűzte ki célul.