Dunai hajózás és villamostúra is lesz az idegenvezetők világnapján

Tematikus séták, tárlatvezetések, épületbejárások, múzeumlátogatások, valamint dunai hajózás, városnéző buszos túra és különjáratú villamos is indul Budapest különböző pontjairól az idegenvezetők világnapjához kapcsolódó programsorozat keretében február 21. és 24. között.

Az idegenvezetők világnapját minden évben február utolsó hétvégéjén szervezik meg, amelyhez kapcsolódva a főváros idegenvezetői évről évre ingyenes városnézésekre hívják a magyar érdeklődőket – közölték az esemény szervezői az MTI-vel.

Az idei évben is több mint 100 programmal, 100 idegenvezető vesz részt a rendezvényen és mintegy 100 közreműködő partner segít a megvalósításban. Idén az Utazás kiállítással egy időben rendezik a sorozatot, így a február 24-i központi események helyszíne a Hungexpo lesz. Innen indulnak térítésmentesen a városnéző autóbuszok, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) mellett több utazási iroda segítségével. A kerekesszékkel közlekedők számára a speciális autóbuszos túrák szintén a Hungexpo területéről indulnak majd.

Négy időpontban dunai városnézésre is invitálják az érdeklődőket, akik a Vigadó téri hajóállomáson lévő 5-ös számú kikötőből szállhatnak majd vízre. Különjáratként közlekednek szerelvények a 2-es, valamint a 6-os villamos vonalán is, de tematikus sétákon, épületbejárásokon a főváros rejtett érdekességeibe is betekintést nyerhetnek a résztvevők.

A programok többsége térítésmentesen lesz látogatható, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Az idei évben a regisztrációs jeggyel az Utazás kiállítás is megtekinthető.

A tavaszi turisztikai szezon nyitányának is tekinthető sorozattal a rendezők célja, hogy felhívják a figyelmet az idegenvezetők értékteremtő munkájára. A rendezvényt idén is a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) idegenvezetői és a Bevásárló- és Tematikus Utcák Menedzsmentje (BUM) szervezi partnerei segítségével.