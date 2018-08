Szeptemberre kész az új magyar kiberbiztonsági stratégia

Kibertámadások, valamint az interneten terjesztett álhírek és félrevezető információk fenyegetik a 2019-es európai parlamenti választás kampányának tisztaságát – figyelmeztet az Európai Bizottság illetékese. Magyarországon szeptemberben ennek okán új kiberbiztonsági stratégiát tárnak a kormány elé.

A választások befolyásolása új irányt vett, hiszen azok, akik az internetet, a közösségi oldalakat nap mint nap használják, pillanatról pillanatra követik az eseményeket, és álhírekkel próbálják befolyásolni azokat, akik vagy nem döntötték el, hogy hova szavaznak, vagy befolyásolni kívánják a szavazatokat – közölte az M1 csütörtök reggeli műsorában Magyarország kiberkoordinátora. Rajnai Zoltán hozzátette, ezek a hírek nem igazán tartalmaznak valós tényeket.



Hatásosak lehetnek az álhírek

Pontosan azért, mert az ilyen jellegű álhírek nagyon hatásosak lehetnek, a portálokat az Európai Bizottság (EB) kötelezte, hogy készítsenek egy magatartási kódexet, erre szeptemberig kaptak határidőt.

(Fotó: Epa/Sacha Steinbach)

Rajnai Zoltán kifejtette, a javított verzióval az EB a közösségi oldalak üzemeltetőit próbálja arra kötelezni, hogy szűrjék meg a felhasználói fiókokat, hogy azok valós profilok-e és valós tartalmakat osztanak-e meg, vagy éppen politikai befolyásolásra hozták létre azokat.

„A magatartáskódex azért nagyon fontos, mert ezzel lehet az üzemeltetőket rákényszeríteni arra, hogy töröljék azokat a felhasználói fiókokat, amelyeket azért hoztak létre, hogy álhíreket, rémhíreket terjesszenek” – mondta Rajnai Zoltán.

Készültek áprilisra, készülnek májusra

Magyarország kiberkoordinátora arról is beszélt, hogy a tavaszi országgyűlési választásokra is készültek, hogy meg tudják őrizni a választás tisztaságát, és hogy ne lehessen befolyásolni az eredményeket, illetve, hogy az európai parlamenti választásokra is elkezdődött már a felkészülés.

„Készülünk arra, hogy a választási eljárásrendet nehogy befolyásolják különböző kibertámadásokkal. Magyarország választási rendszere abból jó, hogy mi papíralapon voksolunk, így a kibertámadásokra lényegesen kisebb lehetőséget adnak” – részletezte.

A közösségi oldalakon létrehozott profilokon Amerikában, Franciaországban vagy Németországban különböző álhírekkel, rémhírekkel próbálták a választókat meggyőzni arról, hogy hova szavazzanak. Rajnai Zoltán úgy látja, Magyarország azzal tud jól felkészülni az európai parlamenti választásokra, hogy erősíti a védelmi potenciált a kibertérben, megpróbálja a szolgáltatókon keresztül törölni a valótlan tartalmakat, és megerősíti azt a bizalmi státuszt, hogy Magyarország demokratikus választási rendszerét nem lehet befolyásolni a kibertérből.

(Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)

Új kiberbiztonsági stratégiát készítenek

Beszámolt arról is, hogy új kiberbiztonsági stratégiát készítenek, ezt várhatóan szeptemberben tárják majd a kormány elé, amely vizsgálja a nemzetközi együttműködéseket, a felhasználó oldalakat. A Digitális Jólét Programból adódó lehetőségekkel megpróbálják a stratégián keresztül biztosítani, hogy stabil, lehetőleg kibertámadásoktól mentes vagy a legkisebb veszélyeket rejtő hálózati rendszer alakuljon ki nemcsak a kormányzati, hanem a magánszférában is.

Kitért arra is, hogy a felkészülési terv arra is irányul, hogy megerősítsék a rendszert és a reagálóképességet, amelyre szükség lehet az esetleges beavatkozások esetén, hiszen a legfontosabb, hogy egy esetleges incidens esetén mit kell tenni annak érdekében, hogy a támadások a lehető legkisebb kárt okozzák a választóknak és a rendszernek.