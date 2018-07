Magyarország gazdasági növekedése is kiemelt téma Tusványoson

Milyen és mekkora szerepet kell vállalnia az államnak a gazdasági versenyképesség növelésében – ezt a kérdést járták körül a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csütörtöki nyitó előadásán, az erdélyi Tusnádfürdőn, magyarországi és erdélyi gazdasági szakemberek, bankigazgatók. A fórumon Varga Mihály pénzügyminiszter foglalta össze a magyar gazdaság versenyképességének jellemzőit.

Magyarország és a Kárpát-medence gazdasági helyzete a témája több előadásnak és panelbeszélgetésnek Tusványoson. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a kis- és középvállalkozások szektorának az erősítésében lehet a jövő kulcsa, ezzel lehet Magyarország versenyképességét növelni.

Kisebb mértékű az államadósság

Varga Mihály az M1-nek adott interjújában elmondta: sok eleme van a versenyképesség javításának, úgy, mint az oktatás, az innováció, a humán tőke erősítése, de ezek mellett az egyik legfontosabb, hogy a kis- és középvállalkozásaink hatékonyabbak és termelékenyebbek legyenek.



Az elmúlt években jelentősen tudtunk segíteni azzal, hogy a kockázatokat csökkentettük, kisebb mértékű az államadósság, a hiány és a sérülékenysége az országnak. Azzal is tudtunk segíteni, hogy nőtt a foglalkoztatás, javultak a gazdasági növekedés kilátásai, csökkentettük az adókat, illetve a központi elvonásoknak a mértékét – fejtette ki a miniszter.

Varga Mihály szerint most egy lassabb és nehezebb időszak következik, a hazai kis- és középvállalkozásoknak is képessé kell válnia arra, hogy hatékonyan, gyorsan tudjanak reagálni és alkalmazkodni a gazdasági helyzet változásához.

Az adaptációs képességet kell növelni, hogy képesek legyenek alkalmazni a digitális környezetet, és legyenek képesek arra, hogy innovatív, új megoldásokat alkalmazzanak. Az export növelése csak akkor lehetséges a továbbiakban, ha a multinacionális cégeken kívül a kis- és középvállalkozók is bekapcsolódnak ebbe, a beszállítói hálózat révén – mondta Varga Mihály.

Jó felzárkózási pályán van Magyarország

Jó felzárkózási pályán van Magyarország – jelentette a pénzügyminiszter a gazdasági versenyképességet és állami szerepvállalást vizsgáló panelbeszélgetésen.

A legjobb versenyképességi indikátor ugyanakkor, ha az emberek azt mondhatják, jobban élnek – mutatott rá Varga Mihály, kiemelve: az elmúlt években, amit meg tudott tenni az állam e téren, az a sérülékenység és a kockázat csökkentése volt.

Varga Mihály pénzügyminiszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (MTI/Veres Nándor)

Mostanra alacsony az államháztartási hiány, az államadósság 7-8 éve csökken, és a devizakitettséget is tudták mérsékelni, ami kihat a versenyképességre. Jó felzárkózási pályán van Magyarország, a növekedés elindult a gazdaságban, nőtt az export és emelkednek a bérek – összegzett a tárcavezető.

A miniszter fontosnak tartotta az állami a szolgáltatások minőségét a versenyképesség szempontjából, ezen a területen van még mit javítani, bár nem állnak rosszul.

Újra megjelennek a magyar zászlóshajók

A kis- és középvállalkozói szektor a feldolgozóipar területén például sosem lesz versenyképes a nagy cégekkel, multikkal, de a szolgáltató szektorban megvan ez a lehetőség – jegyezte meg Varga Mihály, aki szerint az állami szolgáltatások javítása mellett e területre kell fókuszálni az elkövetkező időszakban.

Azt is szeretnék, ha lennének olyan magyar termékek, amiről a világnak eszébe jut a magyar gazdaság. Újra kezdenek a magyar zászlóshajók megjelenni, mint a Tungsram, és a buszgyártásban is igyekeznek az Ikarust életre kelteni – jelezte.

A legfontosabb feladat a hatékonyság javítása

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter rámutatott: a legfontosabb feladat, a magyar vállalatok által hozzáadott érték továbbnövelése, és a hatékonyság javítása. Ma a külföldi és a magyar tulajdonú vállalatok a hozzáadott érték 50-50 százalékát állítják elő, de míg előbbiek a munkavállalók negyedét alkalmazzák, addig a magyar vállalatok a háromnegyedét – jegyezte meg.

A digitális eszközök használata mellett kiemelte a munkavállalók képzését, s kitért arra, hogy az innovációs képesség kialakítása rendkívül fontos a versenyképesség szempontjából. Az innovációs képesség hiánya különösen a magyar vállalatoknál általános jelenség – emelte ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország több high-tech részt tesz hozzá az exportált termékekhez, mint Németország. Erre lehet és kell is építeni, ahogy a magyar egyetemi hálózatra is.

Kitért arra is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dolgába semmilyen módon nem akar beleszólni, de meg kell állapodni arról, hogy a magyar közösség mit finanszírozzon. Az elmúlt 19 évben olyan forrásokat tudtak K+F-re fordítani, mint még soha, de az eredményesség még sem volt jó – jegyezte meg.

Sok nagy nyugati vállalat mögött állami szerepvállalás van

Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója szerint a versenyben elért eredmény a versenyképesség legjobb mérőszáma. Az állami szerepvállalást nem szabad ördögtől valónak tekinteni, sok nagy nyugati vállalat mögött jelentős állami szerepvállalás van. Az állam tud okos, hatékony is lenni, attól függ, hogyan működik.

Látogatók a Csillagösvényen – nyelvében él a nemzet című szabadtéri irodalmi fotókiállításon (MTI/Veres Nándor)

Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója annak alapján értelmezte a versenyképességet, hogy hosszú távon milyenek a gazdasági kilátások, a vállalatok mennyire tudnak fejlődni, tudnak-e több munkahelyet teremteni, a reálkeresetek emelkednek-e és a magyar emberek jobban élnek-e. A tartós felzárkózáshoz erős versenyképességi politikára van szükség – rögzítette, hozzátéve: Magyarországon a költségvetés rendben van, stabil alapokon áll, így lehetőség van a jövővel foglalkozni a versenyképességet javítani.

Ha 2030-ra az osztrák gazdaság fejlettségi szintjének 80 százalékát el tudják érni, akkor nem irreális cél az sem, hogy akkorra a keresetek is megduplázódjanak – mutatott rá.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője arról beszélt, hogy Székelyföld fejlesztésre szorul, például nemzetközi reptérre, autópályákra lenne szükség. Székelyföld magyarságát az itt élő magyarság jelenléte adja, a szülőföldön való boldogulás kérdése fokozottan érvényes, elengedhetetlen – fogalmazott.

Hitelesítették a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait

Megvan a megfelelő számú aláírás az európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez – jelentették be a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. 27 uniós tagállam hatóságai már ellenőrizték az aláírásokat, és több mint egymillió százezret találtak hitelesnek. Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak mindenképpen foglalkoznia kell a magyar nemzeti kisebbségek helyzetével.



Áprilisig egy éven át gyűjtöttek aláírásokat az európai kisebbségvédelmi javaslatcsomaghoz az unió minden országában. A Minority SafePack célja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el konkrét jogi szabályozást a nemzeti és nyelvi kisebbségek érdekében.

Orbán Viktor miniszterelnök még február közepén a legnagyobb közösségi oldalon közzétett videóüzenetében kérte az embereket, hogy aláírásukkal támogassák a Minority SafePacket. Itthon Áder János köztársasági elnök és felesége mellett számos civil szervezet és parlamenti pártok is támogatták a kezdeményezést.

Közös siker a Minority SafePack, a nemzeti kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés – mondta Potápi Árpád János a Bálványosi Szabadegyetem panelbeszélgetésén. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte: mindez nem valósulhatott volna meg az akcióban részt vevő szervezetek, mint például az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség nélkül – közölte az M1 Híradója.

Kiemelt témák csütörtökön

Az európai jobboldal jövőjéről is eszmét cseréltek Tusványoson, a beszélgetésen Hidvéghi Balázs és Kósa Lajos is részt vett, majd a délután folyamán Budapest Európa metropolisza címmel tartanak pódiumbeszélgetést, Tarlós István főpolgármester részvételével.



Egy másik sátorban a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem jövőjéről értekeznek, majd szó lesz a román igazságügyi reformról, de a magyarok jogvédelmét is körüljárják különböző szempontok alapján. További kiemelt téma Tusványoson az ukrán oktatási törvény, amelynek hátrányairól Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke beszél.

Csütörtök este is folytatódnak a fergeteges koncertek, 20 órától a NAZA együttes szórakoztatja a közönséget, 22 órától pedig a Vad Fruttik lép fel – közölte az M1 helyszíni tudósítója.

Kiállítással népszerűsíti az erdélyi magyar irodalom nagyjait a közmédia Tusványoson

Csillagösvényen, nyelvében él a nemzet címmel az erdélyi magyar irodalom nagyjait idéző kiállítás nyílt a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.



A tárlaton többek között Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor, Székely János, Sütő András és Kós Károly portréi, fontosabb életrajzi adatai és tőlük vett idézetek láthatók. A szabadtéri irodalmi fotókiállítást a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezte. A cél az, hogy ne csak a médiában, hanem az utcán is népszerűsítse a kultúrát – hangzott el az M1 Híradójában.