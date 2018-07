Vasárnap folytatódik a napos, gomolyfelhős idő

A Kárpát-medencétől nyugatra anticiklon, északkeletre pedig egy magassági hidegörvény helyezkedik el. Sok lesz a napsütés, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat.

Éjszaka általában kevés felhő várható, csak délnyugaton lesz több gomolyfelhő, és ott egy-egy zápor, zivatar is lehet. Vasárnap gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, északkeleten elszórtan, délnyugaton, nyugaton néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél vasárnap is megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 31 fok között alakul.