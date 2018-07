Jelentős változásokat hozott az új büntetőeljárási törvény

Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap az áldozatvédelem, csökkenhetnek továbbá a hatályon kívül helyezések és rövidülhetnek a büntetőeljárások.

Az új törvényen vörös fonalként húzódik végig, hogy a jogalkotói szándék az eljárások felgyorsítása volt és minden egyes változtatásban ez köszön vissza, mert többek között a régi törvény nagy hiányossága volt, hogy engedte, és egyben okozta is az eljárások elhúzódását – fejtette ki az M1 Ma Reggel című műsorában a büntetőjogász. Balsai István hozzátette, a törvényben teljesen átalakították a másodfokú eljárás szabályozását, illetve kibővítették a másodfokú bíróság azon hatáskörét, hogy érdemben megváltoztassa az elsőfokú ítéletet, hogyha annak valamilyen hibája van.



Arról is beszélt, hogy az eddigi törvény nagyon sok esetben csak arra adott lehetőséget, hogyha az elsőfokú ítéletnek valamilyen viszonylag nagyobb hibája van, azt ne megváltoztassa, hanem visszautalja az eljárást az elsőfokú bíróságra. Rávilágított, most azonban változott az alapgondolat, és innentől kezdve a másodfokú bíróság fő feladata, hogy megreformálja az elsőfokú ítéletet, ha abban hibát talál.

Balsai István úgy fogalmazott: a törvény a sértett fogalmát is kibővíti, és lehetővé teszi az áldozatvédelmet, vagy éppen a tanúk segítését. Megjegyezte, ezek a rendelkezések is azt segítik elő, hogy az eljárás gyorsítása mellett a sértettnek sem kell többször megjelennie és újra átélnie a traumát, amit a bűncselekmény okozott, emellett pedig a jogait is megfelelően érvényesíteni tudja.