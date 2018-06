Kormányszóvivő: Ha van akarat, meg lehet védeni a határokat

Feszültség és diplomáciai viták előzték meg a brüsszeli uniós csúcsot. A tagállamok vezetői várhatóan éjszakába nyúlóan tárgyalnak majd a migrációról. Sokan sorsdöntőnek nevezték a találkozót. Orbán Viktor miniszterelnök még a csúcs előtt azt mondta: az emberek nem akarnak bevándorlókat Európában – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.

A kormányszóvivő szerint, ha van akarat, meg lehet védeni a határokat. Kovács Zoltán azt mondta: az olasz intézkedések is bizonyítják, hogy a tengeri határokat is meg lehet védeni.

A kormányszóvivő emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök az EU állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozójára érkezve a nap folyamán azt hangoztatta: Európában vissza kell térni a demokráciához.

Az elmúlt időszakban több választás is zajlott Európában. Az osztrák, a magyar és az olasz választási eredmények alapján, illetve az emberek véleménye alapján is határozottan kiáll Magyarország migrációs véleménye mellett – mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette: a Nézőpont Intézet egy friss kutatása is kimutatta: a közép-európaiak többsége ellenzi a bevándorlást.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: „lehet homokba dugni a politikusi fejeket Nyugat-Európában, de egyre markánsabban látható, hogy nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európa egyre több államában is érik a felismerés, hogy a migránsbarát politikával minél előbb fel kell hagyni”.

Az Európai Parlamenti választásokra való felkészülés elindult – jelentette ki Kovács Zoltán. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen erők jutnak be az Európai Parlamentbe, véleménye szerint a miniszterelnök azért fogalmazott úgy, hogy ideje lenne a mértékadó politikai pártcsaládokhoz tartozó pártoknak felébredni, és meghallgatni az embereket.

Kovács Zoltán elmondta: a Sargentini-jelentés egy politikai játszma, hazugságok gyűjteménye. A kormányszóvivő szerint a jelentés tele van – mint fogalmazott – ordas hazugságokkal, amit egy pici jóakarattal, illetve hozzáértéssel meg lehetett volna cáfolni, azonban nyilvánvalóan nem ez volt az érdeke a jelentést készítő holland zöld párti politikusnak. Politikai boszorkányüldözést akar eljátszani a bevándorláspárti baloldal, és azok a kötelékek, amelyek Judith Sargentini jelentéskészítőt, és több európai politikust is Soros Györgyhöz és alapítványaihoz kötik, nyilvánvalóvá teszik, hogy mire megy ki a játék – fogalmazott a kormányszóvivő.

A magyar álláspont 2015 óta következetes, a határok védelmét szorgalmazta a kormány, és az illegális bevándorlást elutasította. Európa azonban még mindig nem jutott el odáig, hogy képes legyen a határok megvédésére és arra, hogy kialakítson egy határozott bevándorláspolitikát – hangsúlyozta Kovács Zoltán kormányszóvivő.

Két kérdésben azonban van remény arra, hogy megállapodás születik – fogalmazott a kormányszóvivő. Az egyik ilyen a határvédelem, a másik pedig a hotspotok kérdése.