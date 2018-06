Politikailag erős hét előtt áll Európa

Az M1 Szemtől szembe műsorában Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Gálik Zoltán a Corvinus Egyetem docense jellemezték a fennálló politikai helyzetet.

Egy hét múlva az ET megpróbál megoldást találni az EU-t sújtó migrációs krízisre. Az elmúlt időszakban viszont jelentősen átalakultak a politikai erőviszonyok az öreg kontinensen. Ma már tizenhat tagország van, az unión belül, amelyek a jelenlegi formájában nem tartják elfogadhatónak a dublini menekültügyi rendszer reformjáról szóló tervezetet. Ez nem csupán az Európai Bizottságnak okoz gondot, hanem a német kancellárnak is.

Merkel körül forrósodik a levegő

Angela Merkel egyre mélyülő koalíciós válsággal szembesül, hisz legszűkebb szövetségese a CSU elégelte meg a Németországot sújtó bevándorlás hatékony kezelésében tapasztalt bizonytalankodást. A kancellár és Juncker bizottsági elnök random kísérlete, hogy egy mini csúcson oldják meg a kérdést az olasz és az osztrák politikai „újhullám” miatt már most bukni látszik.

A csütörtöki V4 csúccsal kezdődött el ez a politikai nagyüzem, ahol nagyon sok olyan dolog hangzott el, ami már arra utalt, hogy a visegrádiak és Ausztria illetve most már Olaszország is mint szövetséges, miként fognak viselkedni a következő ET ülésen.

Kulcsszó: a bevándorlás

Két nagy téma lesz ezen az ülésen. Az egyik a menekültügyi reformnak a reformja, a másik pedig az euró zónának a reformja. A kérdés összetettségét mutatja, hogy most már nem csak két ország között – például korábban Franciaország és Németország között – zajlanak az egyeztetések, hanem immáron kisebb csoportokban is igyekeznek egyeztetni. Ez azt mutatja, hogy egy 2015 óta létező problémát, a menekültügy kezelését, a jogszabályi rendszerét ki kellene dolgozni.

Hat olyan nagy jogszabály módosítási csomag van, amiről az EU-nak döntenie kellene. Ezek között a dublini rendszer reformja, vagy az ujjlenyomat olvasási rendszer reformja, de akár az egységes menekültügyi eljárásokhoz való szabályozásoknak a kérdése: valószínűleg meg fog bicsaklani – mondta Gálik Zoltán.

Próbálkozások vannak, hogy az EU csúcsot megelőzően valami egyezség szülessen, háttér megállapodás köttessék, elsősorban a V4-ek kizárásával. A „mag-Európa” dolgozik, a „mag-Európa” kirekesztő politikája folytatódik, de most úgy tűnik Bécsben és Budapesten sokkal fontosabb dolgok dőlnek el, mint adott esetben vasárnap Brüsszelben, az ominózus „mini-csúcson” – fejtette ki Lomnici.

Tusk sokat sejtető elhatárolódása

Donald Tusk Budapestre Bécsből érkezett, ahol már megbeszéléseket folytatott Kurz kancellárral. Kiderült: Tusk elhatárolódott attól, ami majd vasárnap Brüsszelben megtörténik. A következő héten egy olyan ET ülés lesz, amin a hosszú távú európai perspektívára tesz javaslatot a tanács, aztán kellene majd ezeket jogszabályokba átültetni. Az ilyenfajta mini-csúcsok, „akciózás” mutatja meg, mennyire megosztott az unió fontos kérdésekben.

Az öt frontország mindenképpen szeretné, ha ennek a menekültügyi rendszernek az állandó elosztási mechanizmusára vonatkozó része valamilyen jogszabályi környezetbe kerülne. A bolgár elnökség kompromisszum készebb. Hozzá felsorakozott Németország, Svédország, akik a kötelező kvóta mellett egyféle önkéntesség elvét is elfogadnák már. A harmadik csoportba tartoznak a visegrádiak, akik elutasítanak minden ilyenféle mechanizmus bevezetését – taglalta Gálik.

Nem sajnálatot – pénzt remélnek

Az elmúlt időszakban vannak kísérletek arra, hogy az Eu határain kívül hozzanak létre a bevándorlókat illető elővizsgálati rendszert. Olaszország tanúbizonyságát adta annak, hogy olykor már a nemzetközi jog határait súroló módon igen keményen viszonyul az illegális bevándorlás kérdéséhez. Nagy kérdés, a frontországok mennyire találják majd hatékonynak az intézkedéseket, akik a sajnálkozás mellett komoly pénzügyi segítséget is remélnek a többi tagországtól – mondta a Corvinus Egyetem docense.

Az EU költségvetési tervezetét megnézve az a kérdés merül fel, hogy lehetséges-e az állam, és kormányfők kezéből kivenni a döntési kompetenciát, az egyhangúság szilárd elvét meg lehet-e törni a tekintetben, hogy a tényleges kohéziós strukturális források elosztására vonatkozó végrehajtási eljárásba beleszólhat-e az Európai Bizottság. A kohéziós források esetleges megvonása esetén nemcsak a sértett fél – adott estben az illető tagállam és polgárai – járnának rosszul, hanem az oda befektető nyugati gazdasági szereplőket is érintené ez a dolog – nyilatkozta az alkotmányjogász.

Most jön az új költségvetési időszak, 2020 és 2027 között. Hatalmas kompromisszumokat kell majd kialakítani, amelyeket ha időben nem sikerül meghozni, akkor az Európai Unió takarék módon működhetne csak tovább. A befizetések működnének, a kifizetésekre pedig nem lenne az a projekt rendszer, amin keresztül allokálni lehetne a forrásokat. Ez senkinek nem lenne jó – szögezte le Gálik.

Stop Soros, és ami mögötte van

A Velencei Bizottság a magyar alaptörvény módosítás kapcsán pénteken nyilvánosságra hozta a véleményét, amely egyebek között tartalmazza, hogy a magyar szabályozás ellentétes az emberi jogok európai egyezményének 11. cikkével, ami a gyülekezési szabadságról szól.

Lomnici kifejtette: érdemben nem volt bátor a Velencei Bizottság, hogy nyíltan konfrontálódjon a magyar kormánnyal, az Országgyűlés négyötödös felhatalmazásával elfogadott jogszabályával. Lényeges viszont, hogy az alapelveket illetően – az illegális bevándorlás büntethetősége tekintetében például – nincs vita.

Sargentini a magyar ellenzék hangja

A LIBE bizottság szerdai ülésén sokak szerint véleménybuborékok harcát lehetett látni. 263 módosító javaslatról mindössze negyvenöt perc alatt tárgyaltak, mindeközben a Stop Soros Budapesten éppen elfogadott törvényét – függetlenül a módosításoktól – már a hétfői tanácskozásra beillesztik majd a jelentésbe. Lomnici Zoltán szerint Sargentini képviselőnő a magyar ellenzéki attitűdöt vette fel és „mindent opponál, ami csak a magyar kormányhoz kötődik, kaotikus a helyzet ”.