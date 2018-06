Iható-e a Balaton vize?

Azt tartják a legendák, hogy a Balaton vízminősége annyira jó, hogy akár inni is lehetne belőle. Azért csak óvatosan!

A Balaton vize nem tartalmaz káros anyagokat, így ha valaki belekortyol, nem betegszik meg – mondta a Balatoni nyár című műsorban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Siklós Gabriella megjegyezte, nyilván több dologtól is függ a víz tisztasága: példádul attól, hogy mennyi naptejet használnak a fürdőzők, és számít a magunkkal szembeni igényesség is. Azt tanácsolta, ahol sok kisgyerek fürdik a tóban, ott nem érdemes a Balaton vizéből inni. Arról is beszélt, hogy már nem algásodik a tó vize – nem úgy, mint a kilencvenes években –, mert tiszta a víz és jó a vízállás.



Siklós Gabriella kiemelte, az elmúlt húsz évben sokat változott a tó vízminősége, köszönhetően a szennyvíz kivezetésének, a mederkotrásnak és a Kis-Balatonnak, amely megszűri a Balatonba érkező vizet. A vízállásról azt mondta, a jelenleginél csak 1921-ben volt magasabb a víz szintje, ami szintén pozitívumnak számít.