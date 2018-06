Jobb minőségű borokat ihatunk majd

A szerkezetváltás segítheti, hogy minél nagyobb mennyiségben és még jobb minőségben lehessen borokat előállítani – fejtette ki Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár a III. Kecskeméti barackpálinka és borfesztivál alkalmából rendezett szakmai konferencián kedden.

Hozzátette, a jövőben borszőlő telepítésére is lehet pályázni.

A Nemzeti Agrárkamara (NAK) Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Kunsági Női Borrend által szervezett tanácskozáson Viski József kiemelte: a vidékfejlesztési programból mintegy 100 milliárd forintot kapott a kertészeti ágazat, így több szőlész és borász is támogatásban részesült. A pálinkafőzők is kaptak 4 milliárdot, ami további 4 milliárd forint beruházást generál – mondta. Közölte, a borászatoknak is jutott már korábban 40 milliárd forint.

Viski József hozzátette: további pályázati lehetőségek is megnyílnak majd az ágazat előtt, hiszen szerkezetátalakítás előtt áll az ágazat, és olyan szőlőfajták telepítését támogatják, amelyek jó minőséget garantálnak.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke hangsúlyozta: az elmúlt évtizedekben a minőségi bor és pálinka fogyasztása került előtérbe, és ha ez a folyamat nem törik meg, akkor az ágazat szép jövő előtt áll.

A kecskeméti tanácskozás résztvevői előadást hallhattak a 400 éves barackpálinka történetéről, a borpiaci aktualitásokról és az országos jégkár-mérséklő rendszer működéséről. Elhangzott: 986 talajgenerátor alkotja a rendszert, a teljes jégkárelhárítás lehetetlen, a generátorokkal csak mérsékelni lehet a károkat.