Ismét szépülnek köztereink

Mintegy egy hektáron termeszti a Főkert az egynyári növényeket, hogy azokat kiültetve a közterületekre, némi színt csempésszenek a járókelők hétköznapjaiba. Budapesten a kiemelt zöldfelületek mindössze egy százalékán találhatunk különböző virágokat, hiszen ezek rendkívül költségesek.

Hamarosan ezrek gyönyörködhetnek majd a köztereken növények sokaságában Budapesten, a Főkert munkatársai ugyanis már megkezdték a tereken a virágok kiültetését – hangzott el a Kék bolygó adásában.

A termesztéstechnológia a Főkert telepén már januárban kezdődik, elvetik azokat a virágmagokat, amelyeknek több idő kell a kifejlődéshez, és folyamatosan palántáznak is a cég munkatársai. Május elejétől adják ki az egynyári virágokat, amiket a kertészek kiültetnek a virágágyakba.



A magyar fajták jobban bírják

Egy hektáron termesztik az egynyári növényeket a Főkert telepén: háromszáz fajta csaknem félmillió egyedét. Természetesen nem mindegy, milyen növényeket választanak a kiültetésre a városban.

„Körülbelül az egyharmada a fajtaválasztékunknak magyar fajta. Ezek kakastaréjok, bársonyvirágok, verbénák általában. A nemzetközi fajtákból is sokat használunk, a leginkább várostűrők például a begóniák vagy a nebáncsvirágok” – mondta az osztályvezető.

A várostűrő egynyáriak jobban bírják a városi szennyezett levegőt és a szárazságot.

Budapesten a kiemelt zöldfelületeken 12 000 négyzetméternyi egynyári felület van. Arányaiban ez nincs egy százalék sem, mert drága. Egy négyzetméter fenntartása sokkal többe kerül, mint bármilyen más parki zöldfelület – hangzott el a műsorban.

Nem túl bonyolult a trükk

Ha már önben is felmerült a kérdés, hogy mitől is olyan szépek és tartósak a közterületi virágágyások, most figyeljen: a titok nyitja az, hogy míg az átlagos üzletekben vásárolt egynyári növények többsége fiatal palánta, az itt kiültetésre várók már „félkész”, erősebb példányok.

Frissen ültetett árvácskák a Dózsa György téren (MTI-fotó: Mohai Balázs)

„Ezek a növények mind begyökeresedettek. Tehát nem megy szét a földje, lehet látni a gyökerét, hogy egészséges, zöld a levele és szép üdék a virágai. Igyekszünk mindent megadni a növényeknek. A cserépméret, az ültetőközeg, a tápanyag, a megfelelő sor és a tőtávolság mind fontos szempont a virágok nevelésében” – mondta Katona József, a Főkert Nonprofit Zrt. kertésze.

Komposzt a lelke mindennek?

A főváros közterületein kiültetett növényeket egy speciális komposzttal táplálják, amely ugyancsak a Főkert telepéről származik.

Árvácskákat ültetnek a Fővárosi Kertészeti Zrt. munkatársai a Dózsa György téren (MTI-fotó: Mohai Balázs)

„Ez egy nyitott, nagyprizmás, forgatásos eljárás. Lényege az, hogy egy nagyméretű komposztprizmánk van, aminek a mérete körülbelül 40 x 80 centiméter, és akár 100 méteres is lehet” – mondta Suhajda László, a komposzttelep vezetője.

A komposztprizmát öntözni, forgatni és levegőztetni is kell, érésének ideje 8-10 hónap. Ez alatt a belső maghőmérséklete 60 fokról 40-ig csökken. Éves szinten 50-60 ezer köbméter szerves hulladékból 5-6 ezer köbméter komposzt készül. Az alapanyag egy része a lakosságtól származik, de a legnagyobb arányban a Főkert saját zöldhulladékát hasznosítják a telepen.

Az ökologikus szemlélet jó a növényeknek és a rovaroknak is

Az utóbbi időben a közterületek zöldítésében új, ökologikus szemléletű utat követnek a szakemberek: olyan évelő növényeket ültetnek, amelyek együtt kiváló társulásokat alkotnak, és mondhatni, emberi beavatkozás nélkül, jól eléldegélnek az adott körülmények között.

Virágok díszítik a Kassák Lajos Emlékmúzeumot is az óbudai Fő téren (MTI-fotó: Kovács Sándor)

„Ezek a növények, mivel ott jól érzik magukat, minimális fenntartással tökéletesen megélnek, és ráadásul, mivel egy jó társulást alkotnak, ezért bevonzzák a rovarvilágot, a madarakat, és ezzel támogatjuk a biodiverzitást” – magyarázta a Főkert osztályvezetője.

A hasznos, beporzást végző fajok nem csak ezeknek az ökologikus növénytársulásoknak örülhetnek, a város egyre több pontján találhatják meg a számításaikat. A közterületeken szintén néhány éve alkalmazott, úgynevezett alternatív gyepgazdálkodásnak köszönhetően egy kis terület is terített asztalt jelent az ízeltlábúaknak.

Az idén 150 éves Főkert munkatársainak tapasztalatai szerint a budapestiek figyelmesen követik a főváros szépítésére tett erőfeszítéseiket, és szívesen fogadják, hogy a természet egyre nagyobb teret kap a lakókörnyezetükben.