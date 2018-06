Sokan csak magazinokból, filmekből tudnak apaképet alkotni

Azt mindenki tudja, hogy Anyák napját május első vasárnapján ünnepeljük, de valószínűleg sokkal kevesebben, hogy Apák napját mikor. Sokan talán még azt sem tudják, hogy van ilyen ünnep. Márpedig van. Magyarországon például június 17-én, idén, vasárnap tartják. A Szemtől szembe adásában ennek apropóján az apák szerepéről, a családban elfoglalt helyükről, feladataikról volt szó.

„Az apa a külső elvárásokat közvetíti a gyerek felé, míg az anya az érzelmi fejlődést segíti elő, legyen szó lányról vagy fiúról” – fejtette ki az M1 Szemtől Szembe című műsorában az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Hegedűs István hozzátette, téves az a felfogás, hogy az apák csak a fiúgyermekükkel foglalkoznak, hiszen a lányok sok esetben jobban kötődnek édesapjukhoz. Leszögezte: a lányoknak és a fiúknak egyaránt szükségük van apaképre.



Csiszolnák az értékrendet

A Férfiak Klubjának alapítója, Bedő Imre erre úgy reagált: a gyermekvállalás a férfi döntése is, téves az az elképzelés, hogy erről kizárólag a nő dönt.

„Ez nem így van. A gyereknemzés is egy döntés, és a mi kultúránkban a férfi volt az, aki megérett, férfivá érvén családot alapított és az ő elköteleződése a család irányában megkérdőjelezhetetlen, hiszen ő volt a kezdeményező” – jelentette ki.

Hozzátette, érdemes kissé csiszolni a mai értékrenden, hogy a férfiak legyenek ismét a kezdeményezők, mert ez adja a biztonságot az egész családnak, hiszen a férfi az, „aki eldönti és vállalja és elindítja ezt az egészet”. Egyetértett Hegedűs Istvánnal azzal kapcsolatban, hogy a lányoknak és a fiúknak is szükségük van édesapára. Úgy fogalmazott: a lányok annak függvényében választanak maguknak férfit, hogy mit látnak. Arról is beszélt, hogy végeztek egy nem reprezentatív felmérést is az egyik közösségi oldalon, amelynek keretében mintegy 8000 embert kérdeztek az apák szerepével kapcsolatban.

„Olyannyira hiányoznak a férfiak otthonról, hogy hetvenvalahány százalék azt mondta, hogy a férfi mintát a magazinokból és a filmekből veszik. Most gondoljunk bele” – hívta fel a figyelmet Bedő Imre.

Forrás: Shutterstock

Változnak a szerepek

Erre úgy reagált Hegedűs Imre: Manapság nem ritka, hogy egy anya többet keres, mint egy apa, sőt, a férfi is jóval több feladatot vállal át a családban, ami korábban esetleg hagyományos női feladat volt, ugyanakkor a nők a pénzkeresésből jobban kiveszik a részüket. Hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a szülők támogassák egymást.

„Ha ez a szemlélet fölbomlik, és én most megvalósítom magam, nem törődöm sem a férjemmel, sem a gyerekemmel, ez általában zsákutcába vezet” – mondta.

Kérdésre válaszolva elmondta, a férfiakra is igaz, hogy sokszor nem fordítanak elég figyelmet a családjukra, mondván, hogy dolgoznak, és nem foglalkoznak a hétvégi programmal, vagy épen azzal, hogy otthon segítsenek. Kiemelte, ezeket a dolgokat meg kell beszélni, különben a felek elhidegülnek egymástól és válással végződhet a házasság. Megjegyezte, ma minden második házasságnak válás a vége, ennek pedig sokszor az a következménye, hogy az apa kiesik a gyerek életéből, a lány számára nincs férfi minta, a fiúk pedig nem tanulják meg, hogy hogyan közeledjenek a lányokhoz, vagy, hogy éppen milyen célokat tűzzön ki maga elé.

„Nagyon sok fiúnak az élete kudarcba fullad pont azért, mert a szülők elválnak és a fiú számára nincs apaminta” – vélte Hegedűs István.

Fotó: Shutterstock

Téves az „ősi kód”, a kétkeresős modell kényszer

Bedő Imre arról beszélt: hibás az az „ősi kód”, amely szerint a férfi dolga fenntartani a családot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 70-es, 80-as években a családokban nem az egykeresős modell volt a példa, hanem férfi és nő egymással szimbiózisban élt. Kifejtette, ez azt jelenti, hogy a nehéz fizikai munkát a férfi, míg a könnyebb fizikai munkát – így a takarítást és főzést – a nő végezte, és egyikük sem tudott létezni a másik nélkül, „hiszen este enni kellett adni a férfinak, hogy dolgozhasson másnap, és azért kellett takarítani, hogy a fertőzések ne öljék meg a családot”.

Hozzátette, az iparosodás és a városiasodás első időszakában a férfi bére elegendő volt a család eltartására, azonban ez csak néhány évtizedig tartott, majd a „nőket is beszippantotta a munkaerőpiac”. Megjegyezte, egy teljesen új, modern kód, hogy el kell tartani a családot, ami azért káros, mert a férfiak többségét 8-10 órán túl is bent tartják a munkahelyén. Úgy vélekedett: be kell látni, hogy a kétkeresős modell egy kényszer, hiszen egy házasságban a felek nem dönthetnek arról, hogy ki járjon dolgozni és ki maradjon otthon, ha hónap vége előtt mindkét fél bére elfogy.

„Kétkeresős kényszer van, ergo a férfi nem azért nem tudja eltartani a családot, mert nem elég rátermett, hanem azért, mert a költségeink olyan magasak, és mert a rendszer ezt nem teszi lehetővé” – magyarázta.

(Fotó: Shutterstock)

Új szövetséget kell kötni

Úgy vélekedett, el kell gondolkodni a férfiaknak azon, hogyha ez nem egy ősi kód, akkor új szövetséget lehet kötni a nővel, hogy hogyan lehetne több időt tölteni a családdal.

Hegedűs István egyetértett: „ez Magyarországon nem visszaállítható”, hiszen a nők nem fogadják el, hogy „visszaküldik” őket a gyerekhez, mert szeretnek társadalmi életet élni, és túlnyomó részük gondosan foglalkozik a gyerekkel is. Hozzátette, a férfinak is sokkal jobb így, hiszen ma már nincsen második, harmadik munkahely, vagy háztáji, így több ideje van arra, hogy a családdal, a gyerekekkel, vagy a feleségével is foglalkozzon.

Bedő Imre úgy reagált, pontosan ezért az új szövetség alapja a kétkeresős modell, amely a férfiaknak lehetőséget nyújt arra, hogy több időt töltsön a családjával, és nem kelt benne bűntudatot az „eltartási kötelezettség” sem. Azt mondta, kevés idő marad munka után, az otthoni feladatokat pedig el kell végezni, ezért felhívta a figyelmet, hogy a feladatok megosztása nagyban segítheti a szövetséget.

Fotó: Shutterstock

„Osztozzunk a feladaton, úgy, mint a régiek: ne nézzük azt, hogy az férfi vagy női feladat, aki kapja, marja. Azt a maradék feladatot szépen csináljuk meg, és egymást elkezdjük megbecsülni ezáltal. Ez egy nagyon szép dolog” – vélekedett.

Erre Hegedűs István azt mondta: sok család irreális célokat tűz ki, és annyira hajszolják a pénzt, hogy eltűnik a boldogság a életükből, hiszen ez az összes energiát felemészti. Bedő Imre erre úgy reflektált: pontosan ezért már a szakirodalomban is megfogalmazódott a családon belüli elárvulás definíciója, ami azt jelenti, hogy habár a gyereknek van anyja és apja, mégis úgy nőnek fel, hogy alig van kapcsolat köztük és emiatt kevés fogalmuk van a világról is. Hegedűs István erre azt mondta, szükség van a szülőkre, hogy értelmes célokat adjanak gyermekeiknek és ezért is jó, hogy pár éve elkezdődött az úgynevezett apaforradalom, amelynek célja, hogy az édesapa a gyerek születésétől fogva ott legyen, nagyobb hangsúlyt kapjon a gyereknevelésben.

(Fotó: Shutterstock)

Mozgalom indul az apákért

Az M1 Szemtől Szembe című műsorában ennek kapcsán a Férfiak Klubjának alapítója elmondta, szeretnének egy mozgalmat indítani, amelynek lényege, hogy az apák napját követő hétfőn bevihessék gyereküket a munkahelyükre, hiszen ez egy rendkívül jó alkalom volna arra, hogy a gyerek kicsit belelásson édesapja „titkos” életébe, az apának arra, hogy büszke lehessen a gyerekére, a munkáltatónak pedig arra, hogy rájöjjön: családokkal dolgozik együtt.

Ehhez az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete ehhez azzal a kezdeményezéssel csatlakozna, amelynek lényege, hogy az óvodákban, iskolákban is foglalkozzanak az apák napjával, ünnepeljék meg őket is, és forduljon figyelem feléjük is.