Másodfokú riasztásokat adtak ki heves zivatarok miatt péntekre és szombatra is

Több nyugati járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt. Az érintett területeken a következő órákban is lehetnek olyan heves zivatarok, amelyet károkozó szél, jégeső kísér.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek esti veszélyjelzése szerint Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében lehetnek másodfokú riasztások zivatarveszély miatt.

Szintén heves zivatarok miatt Budapesten és Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyében elsőfokú figyelmeztetések, riasztások vannak érvényben.

Emellett a fővárosban, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket, riasztásokat adtak ki.

Szombaton napközben és este több helyen (legkisebb valószínűséggel északkeleten) várható dörgés, villámlás. Heves zivatarokra is számítani kell (nagyobb eséllyel ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli (és középső országrészben), amelyek környezetében viharos, károkozó széllökés és nagy méretű jég is előfordulhat. Helyenként felhőszakadás is valószínű.

Szombatra heves zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs figyelmeztetést adtak ki Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére. Ugyancsak heves zivatar veszélye miatt Budapestre és Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Emellett a fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 26-32 fok között alakul.