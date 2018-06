Júniusban is téli gumival jár a magyar autósok harmada

Évről-évre egyre kevesebben váltanak nyári gumira a kánikula beköszöntével, ezzel párhuzamosan pedig egyre többen hagyják autójukon a téli gumit – derült ki a nonstopgumi és a Használtautó.hu magazinjának közös felméréséből.

Az idén, június első hetében végzett, mintegy 200 autót szemléző Nyárigumi Kommandó eredménye szerint az autósok csupán 65 százaléka váltott nyári abroncsra, harmaduk (33 százalék) télivel autózik még, a négyévszakos abroncsot használók aránya pedig 2 százalékos. Az előző években, 2016-ban és 2017-ben a mérések egy fokkal jobb eredményt mutattak, mindkét évben 26 százalékos volt a júniusi téligumi-használók aránya.

Három autónyi féktáv a különbség

Nyárias körülmények között nem csupán nem ajánlott, de kifejezetten veszélyes is téli gumival közlekedni. Már városi, 60 km/órás tempóról is több mint kétszeres fékutat ad egy idősebb téli gumi egy jó nyári abroncshoz mérten. A felmérést végző csapat tesztautója 60 km/óráról indított fékezésnél 16,1 méter különbséget mutatott a nyári abroncs javára, ami több mint 3 autóhossznyi, egy teljes zebrányi többlet fékutat jelent.

Fotó: Shutterstock

A téli guminak nem tesznek jót a nyári utak

Téli gumival autózni nem csupán azért nem ajánlott, mert balesetveszélyes, hanem azért is, mert az alacsonyabb hőmérsékletre tervezett abroncs normál üzemben is megég, felkeményedik az autón, egy vészfékezés esetén pedig nem csak növeli a fékutat, de az abroncs extrém módon torzulhat, lamellái össze is sülhetnek. Mire beköszönt a téli szezon, a gumi erősen megkopik és életveszélyessé válik a vele való közlekedés jeges utakon. Használjunk szezonnak megfelelő abroncsot, nyáron és télen is, ami amellett, hogy biztonságos, hosszútávon anyagilag is megéri!

Fiatalodnak az autógumik

A teljes mintán belül 63 százalékos, azaz a tavalyinál hajszálnyit szerényebb a prémium abroncsot használók aránya, jelentősen nőtt azonban az 5 évnél fiatalabb gumik aránya, míg az átlagos profilmélység mérési hibahatáron belüli mértékben, 5,4-ről 5,3 mm-re csökkent.

A budaörsiek felkészültebbek, a soroksáriak még nem váltottak

Természetesen jelentős területi eltérések tapasztalhatók: négyévszakos abroncsokat például csakis budaörsi autókon talált a felmérőcsapat, és a nyári gumira váltók aránya is ott és Budakalászon volt a legjobb, utóbbiak az átlagos profilmélységgel is kiemelkedők, míg a budapestiek a prémiummárkás abroncsok arányában jeleskedtek. A soroksári parkolókban ezzel szemben a legjelentősebb, 38 százalékos téligumi-arányt és a legszerényebb, 4,9 milliméteres átlagos profilmélységet találták.

Őszig nem késő a csere

„Nyári gumira váltani szeptemberig biztosan nem késő, de érdemes minél hamarabb megtenni a váltást, hogy a téli gumik a lehető legjobb állapotban maradjanak a téli szezonra” – javasolja Katona Mátyás, a Használtautó.hu autós magazinjának főszerkesztője. Aki még nem tette meg, mihamarabb keressen fel egy gumist, pláne akkor, ha hosszabb útra, nyaralásra is készül autójával a közelgő hetekben, hónapokban.