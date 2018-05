Plácido Domingo és a Fulwell 73 teszik nemzetközivé a Virtuózok tehetségkutatót

Plácido Domingo operaénekes a Virtuosos Holding Ltd. részvénytulajdonosává válásával, a Fulwell 73 produkciós vállalat a licenszjogok megszerzésével teszi nemzetközivé a Virtuózok című magyar klasszikus zenei tehetségkutatót - jelentette be pénteken a Virtuózok alapítója és vezérigazgatója, Peller Mariann New Yorkban.